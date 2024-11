Vrei mâncare asiatică de calitate? Comandă de la restaurantul chinezesc Dim Sum Ploiești

Vorbim astăzi despre Dim Sum, principalul referrer în ceea ce privește mâncarea asiatică în Ploiești, care are aceeași filosofie orientată spre calitate și spre plăcerea clienților.

- Publicitate -

Deschis în urmă cu 14 ani, restaurantul chinezesc Dim Sum, vă așteaptă acum să comandați din nou sau, poate, să încercați pentru prima oară, acasă sau la birou, delicioasele preparate chinezești. Și aveți de unde alege pentru că meniul cuprinde peste 100 de preparate 100% autentice.

Comenzile se pot face telefonic, la numărul 0749144144, iar meniul poate fi consultat pe site-ul Dim Sum, unde există detalii pentru fiecare produs în parte.

Dim Sum la Ploiești a luat naștere odată cu dorința de a aduce în oraș un colț din China tradițională.

- Publicitate -

„Bucătăria noastră pune accentul pe combinarea armonioasă a alimentelor, ceea ce înseamnă că trebuie atins un echilibru între alimentele dulci și picante, colorate intens și neutre, cu textură fină sau crocante”, afirmă reprezentanții restaurantului.

Ce este „Dim Sum” și care sunt bazele tradiției chinezești în materie culinară

Dim Sum nu reprezintă numai o mâncare chinezească, Dim Sum este un obicei culinar adus la rang de artă. De ce? Pentru că Dim Sum este o tradiție culinară din Canton, care constă în servirea unor gustări la amiază, pe platouri mici.

Dimineața devreme sau înainte de prânz, lumea dă năvală în micile localuri din Hong Kong unde se servește dim sum. E un prilej bun pentru o pauză, o discuție cu prietenii sau familia, sau pentru cititul ziarului.

„Dim Sum” înseamnă „din inimă”, în cantoneză, și nimic nu e mai specific Hong Kong-ului decât ritualul zilnic al servirii dim sum-ului – gustări ușoare, servite în cantităti mici, ca aperitive pentru ceai.

- Publicitate -

„Tocmai de aceea am adus în Ploiești ideea de Dim Sum. Din inimă pentru clienții noștri, un adevărat spectacol culinar, arta mâncărurilor gătite din inima… Dim Sum”, spun reprezentanții restaurantului.

Culorile influențează prezentarea mâncării și savoarea, ingredientele proaspete și fragede trebuie să fie plăcute și să se asorteze, nu să fie în contrast. Gustul depinde, în principal, de aromă și, deci, de folosirea condimentelor, fiecare având un rol distinct.

Forma depinde de felul cum a fost tăiată materia primă: fâșii, felii, bucăți, fideluțe, cubulețe în funcție de mâncarea care se pregătește și pentru a evita monotonia. Aromeles ă fie apetisante și în final, întregul fel de mâncare trebuie să fie frumos aranjat și prezentat.

De ce mâncarea chinezească este sănătoasă

O masă tipic chinezească are un conținut de grăsimi incredibil de mic (6-24% din totalul caloric) și față de dieta tipic americană, care are aproximativ 80% origine animală, dieta chinezească are un procent variabil, între 0% și 20%.

- Publicitate -

De obicei, un platou poate cuprinde o mare porție de orez asezată pe mijloc, înconjurat cu bucăți mici de legume și verdețuri proaspete, fierte sau mici bucăți de tofu și probabil fructe. Legumele fierte au fost probabil călite într-un vas cu puțin ulei șisos special, cât să le dea un pic de gust. La această gustare simplă se pot adăuga minunate condimente și ingrediente specifice cum ar fi semințe proaspete de lotus sau bulbi de crin.

Deși există păreri contradictorii în această privință, mâncarea chinezească este văzută în lumea științifică ca parte a unui stil alimentar sănătos deoarece, de obicei, accentul se pune pe legume și zarzavaturi fierte la abur, pește și aluaturi diverse, și maipuțin pe carne sau produse încărcate de grăsimi saturate.

Pentru amatorii de mâncare chinezească este deci recomandată o dietă cât maiaproape de cea tradițională, practicată de sute de ani în China, și e suficient să se facă comenzi directe în acest sens pentru a vă putea bucura de alimente gătite sănătos și pline de nutrienți naturali.

- Publicitate -

Orezul, cartofii dulci, țelina, varza, legumele boabe, ciupercile, roșiile, carnea de vită și multe altele sunt doar câteva dintre ingredientele care pot constitui baza unui fel de mâncare delicios, specific bucătăriei chinezești. Bucurați-vă deci, din plin, de mâncarea chinezească!

Ingrediente specifice Chinezesti pe care le veti regăsi în preparate:

Urechi de lemn, Muguri de bambus, Oțetul de orez, Oțetul negru de orez, Oțetul alb de orez, Sosul de pește, Sosul de soia, Sosul de stridii, Uleiul din semințe de susan, Zahărul brun.

Dim Sum vă aduce direct acasă, în Ploiești, o autentică mâncare chinezească, gătită din inimă și cu respectarea tradițiilor și ingredientelor originale!

- Publicitate -

Restaurantul este disponibil doar pentrucomenzi, cu livrare sau cu ridicare. Comenzile se pot face la numărul de telefon 0749144144, iar meniul poate fi consultat pe site-ul Dim Sum unde există detalii pentru fiecare produs în parte. (P)