„Măgurele pe bicicletă”, un proiect menit să scoată copiii din case, are loc săptămâna viitoare

Duminică, 22 septembrie 2024, are loc evenimentul „Măgurele pe bicicletă”, care adună, de mai mulți ani de zile, copii, tineri și mai puțin tineri iubitori de sport, mișcare și activități în aer liber. Participarea este gratuită. Cătălin Barbu, un inginer în Securitatea Informației este cel care a pus bazele acestui proiect, în timpul pandemiei de Covid. Acum evenimentul se află la a cincea ediție.

Scopul acestui eveniment este acela de a încuraja viitoarele generații să iasă mai mult afară, să lase online-ul și să încerce să trăiască așa cum se trăia în urmă cu 15-20 de ani.

De asemenea participanții învață să trăiască, să socializeze față în față și să se bucure de fiecare clipă trăită lângă alți oameni și mai ales să observe pe traseu de ce este bine să aibă grijă de natură și de tot ce ne înconjoară.

Proiectul s-a bucurat de mare succes. În medie, la fiecare ediție au fost cam 120-130 de participanți, cu vârste cuprinse intre 3 și 70 de ani, ceea ce înseamnă că „Măgurele pe bicicletă” este o competiție între generații.

„Proiectul a început în perioada pandemiei, în 2020, când m-am retras pentru câteva luni să lucrez remote de la Măgurele. Mie îmi place foarte mult să mă plimb, atât pe jos, cât și cu bicicleta, mă relaxează și mă ajută să-mi pun gândurile și ideile în ordine.

Mă plimbam prin comună și am observat foarte mulți puști care se plimbau cu bicicletele și atunci mi-a venit ideea, ce-ar fi să dau naștere unui eveniment care ar bucura puștimea și ar putea deveni tradiție? Uite cum am ajuns în 2024, la cea de-a V-a ediție și mă bucură că de la an la an, creștem!”, a declarat Cătălin Barbu, artizanul proiectului.

Cătălin își dorește să trezească în comunitate nevoia de implicare prin voluntariat.

„Noi, toți, asta ar trebui să promovăm și nu doar la nivel local, chiar și la nivel național, avem nevoie de oameni implicați, de oameni care înțeleg că doar prin implicare, comunicare și colaborare putem realiza lucruri mărețe pentru societate.

Alături de mine au venit foști colegi din școala generală, prieteni din copilărie, vecini, practic am reunit gașca din copilărie și am retrăit momente demult uitate.

În concluzie, a avut și pandemia un efect pozitiv”, spune acesta.

Participanții sunt încântați și abia așteaptă fiecare ediție, devenită deja tradiție în localitatea prahoveană Măgurele.

„Pentru mine cel puțin e o mare bucurie când revăd filmulețele de la fiecare ediție și observ cum puștii din 2020 au devenit oameni în toată firea și vin în ajutorul nostru în organziare. Cred că această implicare este cea mai mare „achiziție” pentru Măgurele, pentru comunitate”, precizează Cătălin Barbu.

„Măgurele pe bicicletă” se bucură de sprijinul voluntarilor și al sponsorilor, din ce în ce mai numeroși cu fiecare ediție.

„Le mulțumesc co-organizatorilor Stavăr Robert, care a fost alături de mine la fiecare ediție cu donații de la firma lui de îmbrăcăminte; Alexandru Nicolae, Stavăr Florin care ne ajută pe partea de editare și prelucrare foto – video, voluntarilor, tuturor micilor antreprenori din comuna Măgurele, se știu ei, apar pe tricouri, dar și instituțiilor, Școala Măgurele și Primăria Măgurele pentru implicare și susținere în organizare.

Pe această cale vreau să le mulțumim tuturor pentru donații.

Vă mulțumim, ați făcut niște puști fericiți, părinți fericiți, bunici fericiți, deci implicit și organizatori fericiți!”, a mai declarat Cătălin Barbu pentru Observatorul Prahovean.

Premiile de anul acesta constau în trei biciclete, tricouri pentru participanți și alte mici premii oferite de afacerile din comuna Măgurele.

În afară de traseele de biciclete, pe 22 septembrie, în comuna Măgurele, în cadrul acestui eveniment, organizatorii au mai pregătit și alte competiții:

„Cel mai iute copil” – se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 4-6 ani și 7-8 ani – cu premiul Speedy Gonzales pe fiecare categorie „Scaunul meu” – Hai să-l îmbrăcăm și dezbrăcăm! – 9-12 ani „Piatră, foarfecă, hârtie” – 4-99 ani „Statuile mișcătoare” – 9-12 ani „Aruncarea la țintă” – 9-12 ani „Cursa de sărituri în saci” – 12-99 ani „Ping-pong” – 12-99 de ani. Câștigătorul ia mingea și rămâne la masă până când nu mai vrea nimeni să joace.

Toți iubitorii de sport, bicicletă și activități în aer liber sunt așteptați, pe 22 septembrie la Măgurele. Înscrierea este gratuită! Distracția este garantată!