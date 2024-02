Dragostea de shopping la Prahova Value Centre vă duce în Poiana Brașov!

În luna iubirii, Prahova Value Centre te îndrumă să-ți surprinzi jumătatea cu un cadou romantic, de neuitat.

În perioada 1 – 12 februarie, cumpărăturile efectuate în centrul comercial îți aduc șansa de a-ți împărtăși iubirea într-un loc de poveste. Doar câțiva pași te mai despart de aceast sejur romantic în doi:

Cumperi de minim 150 lei din magazine sau de minim 200 lei din Hypermarketul Carrefour, pe un singur bon fiscal.

Primești de la casa de marcat un talon pe care il completezi cu datele solicitate.

Introduci talonul în urna semnalizată la intrarea food court, în zona destinată campaniei.

Păstrezi bonul fiscal primit din magazin, pentru validare.

Pe 14 februarie, în urma extragerii, afli daca ești câștigător.

Premiul oferit în campanie constă într-un sejur în Poiana Brașov, pentru un cuplu fericit. Câștigătorii vor primi cadou doua nopți de cazare cu mic dejun inclus, la hotelul de 4* Piatra Mare, access la spa, piscină, saună și jacuzzi dar și o cina festivă cu muzică live.

“Ideea acestei campanii a fost aceea de a crea un mediu cât mai plăcut la cumpărături dar și de a celebra iubirea într-un mod unic. Ne bucurăm că putem oferi clienților noștri o escapadă într-un loc deosebit și mai ales că putem aduce bucurie prin crearea unui moment romantic. Așteptăm cu nerăbdare să premiem fericiții câștigători, și să aflăm detalii despre minivacanța lor romantică.” – declară Ioana Moț, managerul general al centrului comercial Prahova Value Centre.

Detaliile complete ale campaniei, informațiile despre achizițiile acceptate, mecanismul și condițiile de participare, dar si regulamentul complet pot fi accesate pe site-ul Prahova Value Centre: Shopping de Valentine`s, sejur romantic de Dragobete – Prahova Value Centre – Prahova Value Centre (prahova-valuecentre.ro)

Prahova Value Centre, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, constituie componenta comercială a unui proiect de tip mixed-use în Ploiești. Alături de Pleiades Residence, cel mai verde complex din oraș, formează un hub urban care are la bază un concept inovativ, oferind, în completarea celor două componente principale, retail și rezidențial, servicii și funcții secundare, pentru a crea o comunitate urbană modernă și dinamică, un viitor punct de reper al orașului.

