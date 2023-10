Un american a comparat Valea Prahovei cu o stațiune de lux din Austria. Care a fost concluzia

Un american din Washington a petrecut, în același an, o parte din concediu la schi, în Austria și cealată parte în România, la Sinaia.

După acest concediu a povestit celor de la Adevărul care au fost concluziile pe care le-a tras.

În Austria, la Mayrhofen, a fost surprins neplăcut de faptul că turiștii britanici ajungeau de multe ori beți pe pârtie, iar gazdele nu luau nicio măsură.

„Mi s-a părut o mârșăvie fără limite. Acei oameni puneau în pericol alți oameni, iar regulamentele cred că sunt clare, nu e voie în stare de ebrietate pe pârtie. Într-o zi, unul din ei a lovit, e adevărat fără să vrea, un turist olandez, iar acesta a avut nevoie de spitalizare. E singurul lucru pe care nu l-am înțeles, în rest nu aș avea ce să le reproșez austriecilor, iar pârtiile au fost de nota 10, la fel și condițiile”, a spus Daniel. În Sinaia, în schimb, l-au surprins prețurile. Americanul spune că a cheltuit mai mult în România, deși condițiile nu se compară.

„Culmea e că am mai ieșit mai ieftin în Austria decât în România, dar am înțeles că așa se întâmplă de fiecare dată. Sinaia e un loc foarte frumos, mi-a plăcut, dar aș îndrăzni să spun fără să supăr pe cineva că prețurile nu se justifică, dar am fost prevenit de la început”, a mai spus el.

Concluzia românului, împărtășită celor de la Adevărul, a fost că s-a simțit mai bine în România decât în Austria, dar nu exclude posibilitatea de a fi subiectiv, el fiind la origine român.