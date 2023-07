Ceva dulce pentru weekend – Vlog Culinaria – Cum se prepară Gaufre De Bruxelles

Chef Escoffier Dan Neagu este alături de noi și în acest weekend, cu o propunere… dulce. Și dacă în cursul săptămânii ne mai abținem, fiind atenți la ce mâncăm, în weekend măcar ne putem permite un bonus dulce la masă.

Și cum recomandările venite din bucătăria Restaurantului Bulevard, de la chef Dan Neagu, sunt întotdeauna savuroase, vom învăța astăzi să preparăm Gaufre De Bruxelles. Dar, pentru că vremea ne permite, astăzi ieșim din bucătăria Bulevard și filmăm la Ok Street Food – Rarisimo Garden, evident tot în lumea lui Dan.

Dan Neagu: ”Gaufrele ar fi apărut pentru prima dată în Evul Mediu. Istoria spune că membrii frăției întemeiate de Saint Louis ar fi copt un biscuit între două plăci din fontă, legate între ele prin balamale.

Plăcile ar fi fost adesea decorate cu embleme sau inscripții religioase și alte imagini, și ar fi avut un mâner de care puteau fi ținute. Deseori, acestea aveau imprimate forme de gaufre sau vafe.

Desertul era vândut pe stradă, în timpul săptămânii, iar duminica, la poarta bisericii. Ca să fi devenit parte a frăției era absolut necesar să fi putut face o mie de vafe, în fiecare zi.

Alte date arată că ar fi originare din Belgia, ar fi fost inventate în urmă cu 600 de ani, de bucătarul domnitorului-episcop de Liège, un oraș din estul țării.

Iar o altă legendă spune că prima rețetă de vafe ar data din secolul al XIV-lea. Ar fi fost notată în manuscrisul „Le Ménagier de Paris” de către un bărbat, drept set de instrucțiuni pentru tânăra sa soție.

Cuvântul “vafe” ar fi apărut însă pentru prima dată în limba engleză în 1725, derivat din cuvântul olandez ‘’wafel’’ care înseamnă fagure sau tort

De-a lungul istoriei, desertul ar fi fost denumit – Wafe, wafre, napolitane, wâfel, Ioffe, gaufre, gaufre, gauffre, waffel și våffla.

Popularitatea vafelor a continuat să crească de la an la an și multe sate și-au creat propria varintă, bazată pe rețeta din Liège. Una dintre cele mai cunoscute și apreciate astăzi este așa-numita vafă belgiană, vafa de Bruxelles. A fost introdusă în America de Nord, în timpul Târgului Mondial din New York din 1964.

Gaufrele ar exista în mai bine de 20 de variante doar în Belgia, dar sunt consumate în întreaga lume…în Franța, Țările de Jos, Germania, Polonia, Ungaria, Scandinavia, Hong Kong și Statele Unite ale Americii. Oricum s-ar numi, cert este că, vafa sau gofra are propria Zi Internațională, pe 25 Martie.

Ce ne trebuie pentru a le prepara Gaufre de Bruxelles – 14-16 bucăți

Drojdie: 20gr

Lapte călduț: 750ml

Unt topit 200gr

OUĂ 6buc.(separate gălbenuș, albuș)

Sare 1gr

Zahăr tos: 100gr

Zahăr vanilat 4plicuri(32gr) la albușuri

Făină cernută: 500gr

Pregătire: 10min

Preparare: 10min

Coacere: 3min. la 220 grade

Despre cum procedăm pentru a prepara, aflați din ediția de astăzi a vlogului Culinaria cu chef Escoffier Dan Neagu: