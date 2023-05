Ziua magică a Copilăriei se sărbătorește la Prahova Value Centre

De 1 iunie, parcarea centrului comercial Prahova Value Centre devine un tărâm fermecat pentru copiii mici şi mari, cu activităţi menite să celebreze copilăria și să amintească de ea. Va fi o zi întreagă rezervată pentru distracţie, cântece, dans și voie bună.

Program:

demonstraţii susţinute de reprezentanţii Clubului de Karate Sasori, începând cu ora 10:00;

parc de distracţii cu maşinuţe buşitoare, trenuleţ, trambuline, tobogane gonflabile, începând cu ora 10:00;

spectacolo de baloane, karaoke show și atelier de tatuaje, începând cu ora 11:00;

personaje de poveste îndrăgite de copii (Spiderman si Elsa) care vor împărţi baloane colorate tuturor copiilor;

Parcul de distracţii va purta copiii pe tărâmul distracţiei, începând cu ora 10:00. Accesul se va face în baza unui voucher ce oferă patru utilizări gratuite la jucăriile automatizate și acces nelimitat la toboganele gonflabile, putând fi accesate in funcţie de vârsta și înăltimea recomandate de personalul parcului de distracţii.

“Copilăria ne îndeamnă întotdeauna la distracţie, joc si veselie. Petrecerea pe care Prahova Value Centre o organizează cu ocazia zilei de 1 Iunie dorim să fie una memorabilă, cu energie din plin si multă culoare. Ziua Magică a Copilăriei o sărbătorim împreună, în fiecare an!”- declară Ioana Gheorghe, managerul general al centrului comercial Prahova Value Centre.

Activităţile organizate în data de 1 iunie au loc în parcarea centrului comercial, iar accesul este gratuit, în limita spaţiului disponibil. Informaţiile despre eveniment pot fi accesate şi pe site-ul Prahova Value Centre (Ziua Magică a Copilăriei – Prahova Value Centre – Prahova Value Centre (prahova-valuecentre.ro).

Prahova Value Centre, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, constituie componenta comercială a proiectului de tip mixed-use dezvoltat de Prime Kapital în Ploiești. Alături de Pleiades Residence, cel mai verde complex din oraș, formează un hub urban care are la bază un concept inovativ, oferind, în completarea celor două componente principale, retail și rezidențial, servicii și funcții secundare, pentru a crea o comunitate urbană modernă și dinamică, un viitor punct de reper al orașului.

