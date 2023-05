Sezonul veseliei începe la Prahova Value Centre

Marcăm debutul sezonului cald cu un weekend de distracţie marca Prahova Value Centre. Ţi-am pregătit trei zile speciale pentru toate vârstele, cu parc de distracţii, spectacole şi concerte, toate în parcarea centrului comercial din Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, zona Gării de Sud.

Carusele luminoase, maşinuţe electrice şi jocuri variate îi aşteaptă pe copii să le deschidă apetitul pentru distracţie în aer liber, de vară. Iar pentru publicul larg, artişti locali şi naţionali vor urca pe scenă în cele trei zile de petrecere, conform programului:

Vineri, 12 mai

Concert cu Finaliştii Vocea României – Jessica Lăzărescu şi Teodor Debu, de la ora 19:00;

Sâmbătă, 13 mai

Concert Eduard Stoica, Finalist Vocea României, de la ora 19:00;

Concert Raluka & Proiectul Balkanic, de la ora 20:00;

Duminică, 14 mai

Concert Ionela Guzic, de la ora 19:00;

Concert Pepe & Band, de la ora 20:00.

Întreg weekendul este 100% rezervat pentru distracţie, cântece şi dans. În plus, seara de sâmbătă se va încheia cu un super foc de artificii.

Spectacolele şi concertele organizate în perioada 12 – 14 mai au loc în parcarea centrului comercial Prahova Value Centre, iar accesul este gratuit, în limita spaţiului disponibil.

“Ne bucurăm să le putem oferi din noi ploieştenilor un weekend întreg cu muzică, dans şi distracţie. Îi invităm alături de noi pe toţi cei care doresc să întâmpine vara cu multă voie bună si să înceapă sezonul distracţiei în aer liber alături de noi.”- declară Ioana Gheorghe, managerul general al centrului comercial Prahova Value Centre.

Informaţiile despre eveniment pot fi accesate şi pe site-ul Prahova Value Centre : Sezonul Veseliei – Prahova Value Centre – Prahova Value Centre (prahova-valuecentre.ro)

Prahova Value Centre, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, constituie componenta comercială a unui proiect de tip mixed-use în Ploiești. Alături de Pleiades Residence, cel mai verde complex din oraș, formează un hub urban care are la bază un concept inovativ, oferind, în completarea celor două componente principale, retail și rezidențial, servicii și funcții secundare, pentru a crea o comunitate urbană modernă și dinamică, un viitor punct de reper al orașului.

