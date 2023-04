De Paște, nervii turiștilor au fost puși la grea încercare pe Valea Prahovei

Ca de obicei, de Paște, mulți turiști profită pentru a lua cu asalt stațiunile de pe Valea Prahovei. Nici anul acesta nu a fost altfel, blocajele de pe DN1 din Vinerea Mare punând, ca de obicei, nervii turiștilor la grea încercare.

Astfel s-au format coloane de mașini mai ales între localitățile Breaza și Comarnic pe sensul către Sinaia la urcare.

„Am plecat din Ploiești la 10:00, am ajuns la Bușteni după prânz. Nu se poate așa ceva”, comentează un turist abia ajuns în stațiunea montană unde avea un sejur rezervat, doar cazare, la o pensiune din localitate.

Pentru trei nopți de cazare a plătit pentru o cameră dublă 1.800 de lei și se consideră unul din fericiții care au prins câteva zile la munte, de Paște la un preț rezonabil. La întoarcere, între Bușteni și Ploiești a petrecut peste 4 ore în trafic. Spune că nu ar mai repeta experiența anul viitor. „Nu a meritat clar! Am plecat cu mâncare de acasă pentru că am avut bucătărie la pensiune, dar cât am stat în trafic și cât am dat pe trei nopți de cazare, mai bine făceam altceva cu banii…”, mai spune turistul.

Conform datelor Asociației pentru Promovarea Turismului Prahova, majoritatea stațiunilor turistice de pe Valea Prahovei au fost ocupate cu ocazia sărbătorilor pascale în proporție de 75%. Au fost însă și anumite unități turistice ocupate până la capacitate maximă (90-100%) și unele unități turistice ocupate la jumătate din capacitate (50-60%).

Cele mai vizitate obiective turistice au fost Castelul Peleș din Sinaia și Palatul Cantacuzino din Bușteni. Turiștii au zăbovit la terase, iar alții au petrecut în natura pe trasee montane.

Au fost amenajate și deschise toate pârtiile din golul alpin: Varianta, Vâlcel, Valea Dorului 2, Floare de colț, Panoramic, Valea Soarelui 1, Valea Soarelui 2, Lăptici 1, Lăptici 2.

În prima zi de Paște, instalațiile de transport pe cablu au început programul cu publicul de la 10:00, însă, din cauza condițiilor meteo nefavorabile (ceață, vânt) acestea au fost oprite.

Vineri (14.04.2023), sâmbătă (15.04.2023), luni(17.04.2023) instalațiile au funcționat astfel: – Gondola Sinaia (tronsonul Cota 1000 – Cota 1400) între orele 08:00 – 17:00 – Gondola Carp (tronsonul Cota 1400 – Cota 2000) – între orele 08:30 – 16:30 – Telecabina tronson 1 (Sinaia – Cota 1400 ) – între orele 08:00 – 17:00 – Telecabina tronson 2 (Cota 1400 – Cota 2000) – între orele 08:30 – 16:45 – Telescaunul Dorului -între orele 08:40 – 16:00 – Telescaunul Soarelui – între orele 08:40 – 16:00 – Teleschi Valea Soarelui – între orele 08:40 – 15:50 – Teleschi Călugărul – între orele 08:40 – 15:50. Urmând ca acest program să rămână valabil și azi, marți (18.04.2023). Pârtiile din golul alpin au fost amenajate, dar stratul de zăpadă a fost afectat de ploaie.

Câmpina și Breaza au fost ocupate în weekendul Paștelui în proporție de 95%.