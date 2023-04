Roberta Popescu din Ploiești a făcut spectacol la Chefi la cuțite

Roberta Popescu, în vârstă de 10 ani, este elevă în clasa a IV-a la Școala Gimnazială Ioan Grigorescu din Ploiești și are numeroase premii. Dansează, cântă, participă la concursuri de modelling și, în timpul liber, se antrenează la box. Roberta Popescu a avut o experiență minunată la emisiunea Chefi la cuțite, ediția 11.

Roberta Popescu, în vârstă de 10 ani, din Ploiești, a strâns în palmares numeroase premii. Dansează, cântă, participă la concursuri de modeling și, în timpul liber, se antrenează la box.

Una dintre experiențele speciale a fost participarea la Chefi la cuțite. Preparatul pregătit pentru chefi a fost cartofi la cuptor cu carne de pui și parmezan și sos de usturoi cu mărar.

Cel mai mult, spune ea, ii place de chef Sorin, iar pe lista preparatelor de suflet din bucătărie sunt bezelele. Din păcate, neavând 18 ani nu a putut ajunge în Bootcamp.

Roberta Popescu, despre pasiunea în bucătărie

De departe, spune ea, participarea la emisiune a fost o nouă provocare să câștige cuțitul pe care să îl pună alături de celelalte trofee câștigate până acum.

A descoperit pasiunea să experimenteze în bucătărie în special atunci când merge la bunica sa.

„Nu este atât de ușor să faci mâncare. Trebuie să pui multă dragoste atunci când gătești”, spune Roberta, care recunoaște că pasiunea pentru muzică rămâne pe un loc fruntaș.

Pe Roberta Popescu am cunoscut-o când avea 8 ani. Lansase melodia K.O, dansa, era model, iar în timpul liber se antrena la box.

„Muzica este făcută pentru mine și mă simt bine când o cânt. De mică mi-am dorit să fiu o vedetă și muncesc mult pentru asta. Am oameni minunați lângă mine care mă ajută zi de zi, alături de părinții mei”, susține Roberta.

Roberta consideră că nu este „o fată de bani gata, arogantă, iar părinții mei muncesc zi de zi să ne ofere mie și celor trei frați ai mei ce avem nevoie”.

„Nu cunosc pe nimeni la acesta emisiune și acolo am gătit, am muncit să primesc Cuțitele. Nu le-am primit degeaba. Suntem crescuți cu frica de Dumnezeu și sunt un copil obișnuit, dacă am un talent și nu trebuie sa fiu judecată de nimeni. Merg și la școală, mă joc cu prietenii pe stradă, mă joc chiar și fotbal și am și activități de care sunt tare mândră”, a susținut Roberta, după ce a văzut un comentariu pe internet.