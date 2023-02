Mai noi ori mai vechi? [VIDEO] “Deus ex machina”

Pentru astăzi v-am pregătit două filme care tratează o chestiune actuală dar cu ramificații tehnologice și umane mai vechi. Este vorba despre Inteligența Artificială și interacțiunile sale din ce în ce mai profunde cu umanitatea.

Expresia “Deus ex machina” vine din limba latină și inițial aceasta semnifica coborârea pe scenă, cu ajutorul unor scripeți, a actorilor care interpretau zeii ce anunțau, la finalul tragediilor antice grecești, viitorul destin al personajelor. Ulterior, la Roma, expresia și-a lărgit sensul și a început să semnifice rezolvarea oricărui conflict, prin intervenția proniei cerești . În prezent, expresia e folosită cu acest sens.

Filmul mai vechi a fost rampa de lansare a actorului Matthew Broderick, pe atunci doar un puști imberb dar cu abilități actoricești incomensurabile. Alături de el, o la fel de tânără Ally Sheedy îi dă replica în unul dintre cele mai antrenante filme de acțiune ale anilor ’80. Vă garantez că deși tehnologiile erau altele la acea vreme, raportat la permanentul potențial de gravitate, filmul vă va ține cu sufletul la gură.

Filmul mai nou îi are pe afiș pe binecunoscuții Alicia Vikander și Oscar Issac care fac aici două roluri de excepție. Inteligența Artificială începe să prindă din ce în ce mai mult contur în viața noastră și să învețe din ce în ce mai multe de la oamenii cu care interacționează. Am să citez personajul agentului Mulder, din celebrul serial X Files, (Sezonul 11, Episodul 7, denumit “Rm9sbG93ZXJz”), referindu-se la învățăturile pe care Inteligența Artificială le primește de la întreaga omenire:”Va trebui să fim profesori mai buni!”.

Filmele:

Filmul mai vechi: Wargames (Jocuri de război); An: 1983; Regia: John Badham; Cu: Matthew Broderick, Ally Sheedy; Gen: Acțiune, Ficțiune.

Filmul mai nou: Ex machina; An: 2014; Regia: Alex Garland; Cu: Alicia Vikander, Oscar Isaac; Gen: Acțiune, Ficțiune.

Melodia mai veche îi aparține unui megastar iar videoclipul, unic în istoria televiziunii a fost realizat la Hollywood cu concursul mai multor staruri ale anilor ’80. Merită să-i enumar aici pe toți cei 36 de protagoniști, în ordinea apariției lor: Beverly Johnson, Malcolm-Jamal Warner, Sherman Hemsley, Brigitte Nielsen, Paula Abdul, Carl Weathers, Whoopi Goldberg, Quincy Jones, Jackie Collins, Amy Irving, Jasmine Guy, Rosanna Arquette, Billy Dee Williams, Lou Diamond Phillips, Olivia Newton-John, John Travolta, Corey Feldman, Steven Spielberg, Debbie Gibson, Ricky Schroder, Blair Underwood, ‘Weird Al’ Yankovic, Bubbles, Suzanne Somers, Lou Ferrigno, Don King, Mayim Bialik, Virginia Madsen, David Copperfield, Richard Dreyfuss, Emily Dreyfuss, Danny Glover, Olivia Hussey, Dan Aykroyd, Steve Guttenberg, Michael Jackson. Filmarea videoclipului a durat două zile și s-a realizat astfel încât să pară că a fost filmat în totalitate (și în secret) de cel care i-a invitat pe toți acești artiști, pe platoul de filmare.

Melodia mai nouă aparține celor de la U2 și este de fapt o modalitate frumoasă a lui Bono de a-și cere iertare soției sale, Ali Hewson, pentru faptul că a fost nevoit să lipsească în acel an de la aniversarea zilei ei de naștere, deoarece a trebuit să lucreze până târziu, în studioul de înregistrări. În videoclip, artistul încearcă să o îmbuneze pe aceasta, plimbând-o într-o caleașcă, prin Dublin și prezentându-i tot feluri de cadouri și invitați surpriză, de la Riverdance, Steve Collins, The Artane Boys Band, Chippendales strippers, The Celtic Knights și până la băieții de la Boyzone, ai cărei fană declarată este soția artistului. Este un videoclip haios realizat după o întâmplare reală care, cine știe, poate da idei și altora în privința unui cadou reușit. Melodia a fost inclusă cu succes și pe albumul “Where the streets have no name”.

Melodiile:

Melodia mai veche: Liberian girl ; An: 1986; Interpret: Michael Jackson; Gen: Pop.

Melodia mai nouă: Sweetest thing ; An: 1998; Interpret: U2; Gen: Pop-Rock.

Vizionare ori/și audiție plăcută!