Continuă-ţi faptele bune şi în noul an, la Prahova Value Centre!

Perioada Sărbătorilor de iarnă ne-a găsit fericiţi, împliniţi şi dornici de a face cât mai multe fapte bune şi cadouri frumoase oamenilor din jurul nostru. Dacă aceste zile au trecut nu înseamnă că trebuie să ne oprim din gândurile şi gesturile nobile.

Aşa că noi, Prahova Value Centre, în parteneriat cu Instituţia Prefectului Judeţul Prahova şi Centrul de Transfuzie Sanguină Ploieşti, te invităm să îţi continui faptele bune şi în noul an!

Te aşteptăm pe galeria centrului comercial, lângă sediul S.P.C.R.P.C.I.V. Prahova, în weekendul 7 – 8 ianuarie, intervalul orar 9:30 – 13:30, să dăruieşti cel mai frumos cadou pe care il poţi oferi: viaţa. În medie, unul din 10 pacienţi internaţi are nevoie de cel puţin o transfuzie. Un gest simplu făcut de un donator poate salva viata unei persoane aflate în pericol.

“Ne gândim constant la nevoile comunităţii din care facem parte, la gesturile pe care le putem face pentru a aduce bucurie oamenilor. Considerăm că putem face lucruri măreţe şi într-un mediu inedit, aşadar am deschis această colaborare cu Instituţia Prefectului Judeţul Prahova şi cu Centrul de Transfuzie Sanguină Ploieşti. Le mulţumim partenerilor noştri pentru implicare şi ne bucurăm că putem organiza astfel de campanii, care vin în completarea activităţilor noastre de zi cu zi.” – declară Ioana Gheorghe, managerul general al centrului comercial Prahova Value Centre.

Donatorii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani sunt invitaţi în număr cât mai mare pe 7 şi 8 ianuarie. Aceştia trebuie să fie odihniţi, să mănânce înainte de donare alimente bogate în glucide şi lichide (ceai cu mult zahăr, cafea dulce, un corn, un sandwici cu dulceaţă, o prăjitură etc.). De asemenea, cu 24 de ore înainte de donare nu se consumă alcool sau alimente grase.

Am pregătit şi surprize pentru participanţi: Centrul de Transfuzie Sanguină Ploieşti oferă, ca întotdeauna, tichete de masă, iar Prahova Value Centre recompensează donatorii cu vouchere valabile la Simigeria Mihai şi restaurantul Spartan.

Informaţiile despre eveniment pot fi accesate şi pe site-ul Prahova Value Centre : Continuă-ți faptele bune – Prahova Value Centre – Prahova Value Centre (prahova-valuecentre.ro).

Prahova Value Centre, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, constituie componenta comercială a unui proiect de tip mixed-use în Ploiești. Alături de Pleiades Residence, cel mai verde complex din oraș, formează un hub urban care are la bază un concept inovativ, oferind, în completarea celor două componente principale, retail și rezidențial, servicii și funcții secundare, pentru a crea o comunitate urbană modernă și dinamică, un viitor punct de reper al orașului.

