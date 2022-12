Cele mai bune filme regizate de Sergio Leone

Italianul Sergio Leone a marcat industria cinematografică prin filmele pe care le-a produs și a avut o contribuție majoră la dezvoltarea stilului western, dar a realizat și filme de acțiune excelente. Cinci dintre cele mai bune le poți descoperi în cele ce urmează.

Once Upon a Time in America (1984)

Unul dintre filmele de referință din cariera lui Sergio Leone are o distribuție de cinci stele. Astfel, în Once Upon a Time in America îi putem vedea pe Robert De Niro, James Woods și Tuesday Weld. Filmul redă povestea unui grup de tineri gangsteri din New York, care trec peste perioada prohibiției și se întâlnesc după 35 de ani cu gândul de a se salva. Producția a avut două nominalizări la gala Globurilor de de Aur și a câștigat două premii BAFTA. Este considerat un film clasic ce mai este încă difuzat de posturi de televiziune din toată lumea.

The Good, the Bad and the Ugly (1966)

Sergio Leone a încheiat această trilogie cu o producție de top. Clint Eastwood îl interpretează pe „cel bun, Lee Van Cleef este în pielea „celui rău”, în timp ce Eli Wallach este „cel urât”. Intriga filmului este complexă, sunt multe trădări și putem vedea și dueluri sângeroase, acțiunea petrecându-se în timpul Războiului Civil American. Deși a avut un buget de doar 1.2 milioane de dolari, filmul a avut încasări decente pentru acea perioadă, de peste 25 de milioane de dolari. Faptul că este unul dintre cele mai bune filme western din istorie este dovedit și de faptul că e difuzat în continuare de posturi TV din toată lumea. În plus, acest joc a inspirat și apariția unui joc disponibil in oferta de pacanele online NetBet, dezvoltat de cei de la Gamevy. Jocul se numește The Good, the Bad and the Ugly, iar acțiunea se petrece în Vestul Sălbatic. Printre simbolurile jocului regăsim tocmai personajele din film.

Once Upon a Time în the West (1968)

Este primul film din această serie și distribuția a fost și ea la înălțime. În cele mai bune roluri îi regăsim pe Henry Fonda, Charles Bronson și Jason Robards. Chiar și așa, succesul comercial al filmului nu a fost unul semnificativ la acel moment, încasările din SUA fiind de doar 5 milioane de dolari, cam cât bugetul de producției. Un succes mai mare l-a avut în Franța și Germania, unde încasările au depășit 30 de milioane de dolari. Este un film cu multă acțiune și scene dure, dar nu lipsesc nici momentele în care apare și umorul.

A Fistful of Dollars (1964)

Primul film din trilogia Dolarilor are o distribuție din care fac parte Clint Eastwood, John Wells și Marianne Koch. Bugetul filmului a fost de 200 de mii de dolari, iar încasările s-au ridicat la peste 20 de milioane de dolari. Mai întâi, filmul a fost lansat în Italia, iar în SUA a ajuns la aproximativ trei ani distanță. Paradoxul a făcut ca recenziile din Italia să fie dure la adresa filmului, în timp ce cele din SUA să fie laudative. În orice caz, A Fistful of Dollars s-a remarcat și prin coloana sonoră excelentă semnată de Ennio Morricone.

Duck, You Sucker (1971)

Filmul mai poartă și denumirea A Fistful of Dynamite și Once Upon a Time … The Revolution. Distribuția ni-i prezintă în rolurile cheie pe Rod Steiger, James Coburn și Romolo Valli. Acțiunea se petrece în anii 1910, în timpul Revoluției Mexicului și ne arată viețile a doi nelegiuiți mexicani. Filmul a fost apreciat pentru scenariu și acțiune și a avut parte de recenzii bune, deși încasările nu au fost peste medie.