Culorile toamnei în Parcul Național Plitvice din Croația

Sunt cred că 11 ani de când îmi propusesem să ajung la Plitvice. Pe atunci unica variantă rezonabilă mi se părea un circuit cu mașina prin Croația cu una dintre opriri la Plitvice.

Dar asta necesita un concediu lung, cel puțin 10 zile după socotelile mele, ori eu nu prea pot să fug atâtea zile legate. Așa că am tot amânat… și am amânat… și mi se părea că nu voi ajunge acolo niciodată.

Asta până anul acesta când o companie aeriană low-cost a introdus zboruri directe București – Zadar. Zadar este la aproximativ 130 de kilometri de Plitvice și are autobuz direct până acolo. Și atunci am simțit că îmi surâde norocul: „Fugim 3 zile la Zadar, din care într-una mergem la Plitvice”. Zis și făcut.

Așa că am luat bilete de avion pentru aprilie, în vacanța de Paște. Din păcate însă, au anulat toate zborurile din luna respectivă. Așa că am luat în luna mai. Și acelea au fost anulate. Nu au fost probleme cu rambursarea, imediat după anulare am solicitat banii înapoi în contul de card și i-am primit în 24 de ore. Era însă frustrant! Chiar îmi doream din suflet să ajung acolo.

