Un mit spulberat: Mamaia nu e atât de scumpă cum se zvonește peste tot

Am tot văzut în ultima perioadă, în mai multe locuri, că dacă mergi în Mamaia anul astă trebuie să ai „buzunarul gros”. Eram aproape convins că e imposibil să fie atât de rău, că nu ai cum să dai 80 de lei pe o pizza sau 100 de lei pe un șezlong.

Am plătit pentru trei nopți de cazare, pentru un apartament de șase persoane, 180 de lei/noapte de persoană. Un preț rezonabil părerea mea. Plus că era un apartament nou, dotat cu tot ce aveai nevoie, camere spațioase, două băi, aer condiționat, balcon etc.

După ce auzisem povești cum că un șezlong ar fi 100 de lei sau că pentru un prosop întins pe plajă trebuie să plătești 200 de lei, am plecat setat că voi plăti minim 50 de lei pentru un șezlong.

Când am ajuns am avut surpriza să văd că pentru un șezlon, la o plajă privată, am plătit nici mai mult nici mai puțin de 30 de lei, un preț rezonabil aș spune eu. Lângă șezlonguri erau paturi de două persoane la 60 de lei, deci tot 30 de lei de persoană.

