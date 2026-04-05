România intră în elita tehnologiei: găzduiește una dintre cele mai mari rețele de securitate cuantică din lume

România a devenit un centru cheie pentru securitatea cibernetică de generație următoare, IonQ implementând ceea ce descrie ca fiind cea mai mare și mai complexă rețea de distribuție a cheilor cuantice (QKD) din Europa.

Gigantul american de quantum computing IonQ a finalizat, recent, implementarea tehnologiei sale de securizare cuantică în cadrul proiectului RoNaQCI (Romanian National Quantum Communication Infrastructure), România găzduind în prezent peste 20% din infrastructura de comunicații cuantice a Europei, relevă datele Profit.ro.

Cu o lungime de aproximativ 1.500 km, rețeaua este, de asemenea, a doua ca mărime din lume, depășită doar de un sistem similar din China. Aceasta nu este science fiction, ci un proiect real dezvoltat de IonQ în colaborare cu Universitatea POLITEHNICA din București, RoEduNet și un consorțiu de 12 universități și institute de cercetare din România.

IonQ afirmă, de asemenea, că acest proiect reprezintă deja peste 20% din infrastructura terestră de comunicații cuantice a Europei, subliniind amploarea și importanța sa strategică pentru peisajul securității digitale din regiune.

Rețeaua de comunicații cuantice conectează șase zone metropolitane majore – București, Iași, Timișoara, Craiova, Cluj-Napoca și Constanța -, pentru a asigura circulația securizată a datelor prin distribuția end-to-end a cheilor de criptare.

Rețeaua permite transmiterea ultra-securizată a datelor între 36 de noduri și 6 orașe importante folosind criptarea cuantică, o tehnologie concepută pentru a proteja informațiile sensibile chiar și împotriva celor mai avansate amenințări cibernetice, inclusiv cele reprezentate de viitoarele computere cuantice.

Prin distribuirea cheilor de criptare prin mecanica cuantică, sistemul asigură un nivel de securitate fundamental rezistent la interceptare.