Péter Magyar, atac dur la adresa lui Viktor Orban. Referiri la Simion

Péter Magyar, câștigătorul alegerilor din Ungaria, a declarant, luni, 13 aprilie, în prima conferință de presă, că rezultatul scrutinului reprezintă o „victorie decisivă” și un moment istoric pentru țară. Acesta a lansat un atac dur la adresa fostului premier Viktor Orban, după victoria categorică în alegeri, acuzând propaganda guvernamentală, corupția și intimidarea populației. Totodată, Péter Magyar nu a uitat să amintească că Viktor Orban l-a susținut George Simion și că această decizie a fost „împotriva intereselor comunității maghiare din România”.

„Ungaria și poporul maghiar au scris istorie ieri”, a afirmat acesta, precizând că a avut deja discuții cu mai mulți lideri europeni.

Partidul de centru-dreapta condus de Péter Magyar a obținut 138 de mandate în Parlament, ceea ce îi asigură o majoritate de două treimi. În comparație, Partidul Fidesz, condus de Viktor Orban, a obținut 55 de mandate.

„Este o majoritate care ne oferă o putere importantă, dar care ne și obligă”, a declarat liderul politic. Prezența la vot a fost de aproape 80%, iar Péter Magyar a subliniat mobilizarea electoratului: „Poporul maghiar, atât din țară, cât și din afara granițelor, a înțeles importanța votului”.

Potrivit acestuia, perioada de tranziție ar putea dura până în luna mai. Totodată, a cerut președintelui Ungariei „să asculte vocea poporului și să convoace cât mai rapid Parlamentul”.

„Ne angajăm ca, de acum înainte, să reprezentăm întregul popor maghiar, indiferent dacă locuiește în interiorul sau în afara granițelor țării”, a spus Péter Magyar.

Noul lider a subliniat necesitatea unei schimbări politice și a reafirmat orientarea europeană a țării, subliniind că „interesele Ungariei nu sunt la Moscova”.

Printre priorități se numără modificarea Constituției, astfel încât premierul să nu mai poată avea mai mult de două mandate. „Zi de zi, oră de oră, voi sluji națiunea ungară. Vom readuce politica în slujba oamenilor”, a declarat acesta, anunțând și măsuri anticorupție.

Péter Magyar nu s-a sfiint să-l acuze pe Viktor Orban că și-a „trădat țara".

Referitor la politica externă, Péter Magyar a subliniat că „poporul ungar este mândru de identitatea sa europeană”, descriind Uniunea Europeană drept „un proiect al păcii”.