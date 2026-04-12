Tragedie în Haiti: 30 de morți într-o busculadă la un eveniment traditional

Autor: Roxana Tănase
Citadela Laferrière
Foto sursă: wikipedia

Busculada a avut loc sâmbătă, 11 aprilie, în localitatea Milot, din nordul Haitiului, în apropiere de orașul Cap-Haïtien, în timpul unor festivități tradiționale organizate la Citadela Laferrière. Este vorba despre o fortăreață istorică, una dintre cele mai cunoscute atracții turistice ale țării.

Potrivit Reuters, cel puțin 30 de persoane au murit sâmbătă într-o busculadă produsă într-o zonă rurală din nordul Haitiului, autoritățile avertizând că numărul victimelor ar putea crește. Alte zeci de persoane au fost transportate la spital, iar unele sunt în continuare date dispărute. Tragedia ar fi fost provocată, conform primelor informații, de supraaglomerare.

Poliția Națională din Haiti a intervenit rapid la locul incidentului de la Citadela Laferrière, în Milot. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a incidentului.

„Ministerul Turismului a aflat cu mare consternare despre teribila veste a dramei petrecute sâmbătă, 11 aprilie, la Milot, pe situl Citadelei Laferrière”, a transmis Ministerul Turismului din Haiti, într-un mesaj de condoleanțe și „profundă compasiune familiilor victimelor care, în aceste momente de doliu, sunt afectate de această tragedie”.

