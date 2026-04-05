Tensiuni uriașe SUA–Iran: Donald Trump lansează un ultimatum dur privind Strâmtoarea Ormuz

Președintele american Donald Trump a lansat noi amenințări la adresa Iranului, duminică, într-un mesaj postat pe rețelele sociale, potrivit hotnews.ro. Trump a sugerat care ar putea fi următoarele ținte ale armatei SUA, în cazul în care Teheranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz.

„Marți vor fi Ziua Centralei Electrice și Ziua Podului, toate la un loc, în Iran. Nu va exista nimic asemănător! Deschideți nenorocita de strâmtoare, nebuni ticăloși, sau veți trăi în iad”, a scris Donald Trump, duminică, într-un mesaj pe Truth Social, platforma sa de social media.

Mesajul președintelui SUA vine la o zi după ce acesta a reamintit că a acordat Iranului un termen-limită pentru încheierea unui acord. Termenul a fost amânat de două ori, iar ultimatumul expiră luni. Până în prezent, Iranul nu a dat semne că ar fi dispus să cedeze.

Războiul declanșat la 28 februarie de SUA și Israel împotriva Iranului a blocat aproape în totalitate transporturile prin strâmtoare, provocând întreruperi în aprovizionarea cu țiței și creșteri semnificative ale prețurilor carburanților.