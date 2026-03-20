„De ce nu mi-ai spus despre Pearl Harbor?” Moment stânjenitor provocat de Donald Trump în fața premierului Japoniei

Un schimb de replici aparent „în glumă” a generat un moment stânjenitor în Biroul Oval, în timpul întâlnirii de joi dintre președintele american Donald Trump și prim-ministra Japoniei, Sanae Takaichi.

Întrebat de un reporter japonez de ce Statele Unite nu și-au informat aliații înainte de recentele atacuri asupra Iranului, liderul de la Casa Albă a oferit un răspuns care a surprins audiența: „Nu am dezvăluit nimănui deoarece am vrut ca aceasta să fie o surpriză. Cine știe mai multe despre surprize decât Japonia? Tu de ce nu mi-ai spus despre Pearl Harbor?”.

Deși formulată pe un ton aparent ironic, remarca a produs un disconfort vizibil. Premierul japonez nu a răspuns, limitându-se la un moment de tăcere și la o ușoară mișcare pe scaun, semn al stânjenelii. Jurnaliștii prezenți au observat inclusiv reacții în sală, una dintre persoanele participante oftând audibil imediat după intervenția lui Trump.

Declarația a venit în contextul în care președintele american încerca să justifice decizia de a lansa atacuri asupra Iranului, invocând dezvoltarea unei presupuse arme nucleare de către Teheran, afirmație contestată de analiști și de oficiali internaționali.

Referirea la Atacul de la Pearl Harbor este una sensibilă în relația bilaterală. La 7 decembrie 1941, Japonia imperială a atacat baza navală americană din Hawaii, provocând moartea a peste 2.400 de persoane și determinând intrarea Statelor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial. Evenimentul a fost descris de președintele de atunci, Franklin D. Roosevelt, drept o zi care „va rămâne în infamie”.

Ulterior, conflictul s-a încheiat după ce SUA au lansat două bombe atomice asupra Japoniei, rămânând până astăzi singura utilizare a armelor nucleare în război.

Astfel de referințe istorice rămân extrem de delicate în spațiul public japonez, în ciuda faptului că relațiile dintre Washington și Tokyo s-au consolidat puternic în perioada postbelică. Nu este, însă, pentru prima dată când Donald Trump recurge la astfel de analogii controversate: într-o întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz, acesta a descris debarcarea din Normandia drept „o zi nu foarte plăcută pentru voi”.