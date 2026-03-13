Imagini rare cu sistemul Iron Dome în momentul în care interceptează o rachetă ziua [VIDEO]

Imagini rare surprinse în plină zi arată momentul în care sistemul israelian de apărare antirachetă Iron Dome interceptează o rachetă lansată din Iran către Israel. Clipul video, devenit viral pe rețelele sociale, surprinde în detaliu modul în care proiectilele de interceptare sunt lansate și distrug racheta inamică pe cer.

Potrivit imaginilor publicate online, interceptarea ar fi avut loc deasupra orașului Hadera, în apropierea centralei electrice Orot Rabin, ale cărei coșuri de fum pot fi observate la începutul filmării.

În clip se vede cum două rachete interceptoare sunt lansate inițial după detectarea țintei, urmate la scurt timp de alte două proiectile care își ajustează traiectoria pentru a lovi racheta iraniană. Explozia are loc la mare altitudine, în momentul în care interceptoarele ajung la țintă.

Deși sistemul Iron Dome este folosit frecvent pentru a neutraliza rachete și proiectile trase spre Israel, imaginile clare surprinse pe timp de zi sunt relativ rare. Sistemul este considerat unul dintre cele mai eficiente scuturi antirachetă din lume, având o rată de interceptare estimată la aproximativ 90%.

Iron Dome a fost dezvoltat de Israel cu sprijinul Statelor Unite și face parte dintr-un sistem complex de apărare aeriană, conceput pentru a detecta și distruge rachete cu rază scurtă de acțiune înainte ca acestea să lovească zone populate.

Imaginile apar pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, după o serie de atacuri cu rachete și drone lansate în ultimele săptămâni în regiune.

