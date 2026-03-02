Mai multe avioane americane de luptă s-au prăbușit în Kuweit

Mai multe avioane de luptă s-au prăbușit în Kuweit, pe fondul acțiunilor militare de Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării din Kuweit.

În mediul online au apărut imagini cu un avion american de vânătoare F-15, în care se aflau doi militari, pilotul și ofițerul de arme, care se prăbușește. Cei doi s-au catapultat și au fost găsiți în viață, potrivit digi24.ro.

Ministerul Apărării din Kuweit a declarat, luni, că „mai multe avioane de război americane s-au prăbușit în această dimineață”, însă toți membrii echipajelor au supraviețuit.

Un comunicat publicat pe rețeaua socială X de către armata kuweitiană a precizat că Ministerul Apărării „a inițiat imediat operațiuni de căutare și salvare, evacuând echipajele și transportându-le la spital pentru evaluare și tratament medical”.

Starea personalului era „stabilă”, relatează NBC News. Ministerul Apărării a transmis că se află în contact cu forțele americane și că este în desfășurare o anchetă oficială.

Pentagonul nu a comentat încă informația și nu a confirmat că avioanele s-au prăbușit, potrivit sursei citate.