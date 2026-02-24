Atac cu bombă în centrul Moscovei: un polițist ucis și doi răniți

Un ofițer de poliție a fost ucis, iar alți doi au fost răniți în urma unei explozii produse în noaptea de luni spre marți, în centrul orașului Moscova, potrivit informațiilor publicate de The Guardian, citate de Antena 3.

- Publicitate -

Potrivit Ministerul rus de Interne, un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv în apropierea unei mașini de patrulare a poliției. Explozia s-a produs după miezul nopții, în piața din fața Gării Saviolovski, unul dintre principalele noduri feroviare ale capitalei ruse.

Conform autorităților, atacatorul s-a apropiat de ofițerii de poliție rutieră aflați în autospecială înainte de a declanșa dispozitivul exploziv. Un polițist a murit la fața locului, iar ceilalți doi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

- Publicitate -

Autoritățile ruse au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și identitatea suspectului. Zona a fost securizată imediat după deflagrație. Totodată, autoritățile au anunțat că atacatorul a murit la fața locului.

Momentan nu au fost furnizate detalii cu privire la motivul atacului cu bombă, dar nici cu privire la explozibilul folosit.