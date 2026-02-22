Explozii la un magazin din Liov, din Ucraina. O polițistă a fost ucisă

Exploziile au avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în orașul Liov, din Ucraina. Autoritățile susțin că este vorba despre un atac terorist. O polițistă în vârstă de 23 de ani și-a pierdut viața, iar alte 15 persoane au fost transportate la spital.

- Publicitate -

Deflagrațiile s-au produs în apropierea centrului istoric al orașului Liov, o zonă populară, frecventată nu doar de localnici, ci și de turiști.

„Poliția, în cooperare cu Serviciul de Securitate al Ucrainei, a arestat un presupus sabotor”, a declarat duminică dimineață Ihor Klymenko, ministrul de Interne al Ucrainei, potrivit kyivindependent.com.

- Publicitate -

Prima explozie ar fi avut loc după ce ofițerii au ajuns la fața locului în urma unei sesizări privind o spargere la un magazin. O a doua explozie s-a produs după sosirea celui de-al doilea echipaj de poliție.

„Acesta a fost un atac terorist. În prezent, 14 victime au fost spitalizate”, a declarat primarul orașului Liov, Andrii Sadovîi. Ulterior, acesta a precizat că 15 persoane au fost rănite în urma exploziei.