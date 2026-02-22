- Publicitate -
Observatorul PrahoveanInternațional

Willie Colón, legenda stilului salsa, a murit la 75 de ani

Roxana Tănase
Willie Colón

Pionier al muzicii salsa, Willie Colón, trombonistul și liderul de orchestră din spatele unor piese precum „El Malo”, „Oh, Qué Será”, „Talento de Televisión” și „Gitana”, a murit la vârsta de 75 de ani, potrivit BBC.

Cântărețul și compozitorul nominalizat la premiile Grammy, Willie Colón s-a stins din viață, sâmbătă dimineață, „înconjurat de familia sa iubitoare”, a transmis familia sa pe rețelele de socializare. Nu a fost furnizată nicio cauză a decesului.

Legendă a muzicii salsa, trombonist, vocalist și compozitor, Willie Colón a contribuit decisiv la dezvoltarea acestui gen de muzică.

„Deși îi plângem absența, ne bucurăm de darul veșnic al muzicii lui și de amintirile prețioase pe care le-a creat, care vor dăinui pentru totdeauna”, a transmis familia pe pagina de Facebook a lui Willie Colón.

