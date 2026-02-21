- Publicitate -
Observatorul PrahoveanInternațional

Avertisment pentru transportatori: restricții pentru camioane în Bulgaria

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
atentionare soferi camioane Bulgaria
Foto sursă: Facebook: Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

Autoritățile bulgare au decis închiderea traficului pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 12,5 tone pe drumurile naționale Ruse – Byala și Ruse – Razgrad, a informat sâmbătă Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

- Publicitate -

Potrivit unei notificări primite de la Centrul Comun de Contact Giurgiu, autoritățile bulgare au impus această măsură ca urmare a condițiilor meteo, restricția vizând exclusiv autovehiculele de mare tonaj.

Camioanele sunt oprite la ieșirea din Ruse și nu își pot continua deplasarea pe aceste rute până la ridicarea restricțiilor.

- Publicitate -

Autoturismele pot circula în continuare, însă șoferii sunt rugați să manifeste prudență sporită, să utilizeze echipamente de iarnă corespunzătoare și să respecte semnalizarea rutieră.

Pentru evitarea situațiilor neplăcute, este recomandată consultarea periodică a surselor oficiale pentru informații actualizate privind starea drumurilor și condițiile de trafic.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Povestea Teodorei Mosor, care creează mărțișoare cu suflet în Atelierul Zânelor din Ploiești

Corina Matei Corina Matei -
Artizanii adevărați sunt din ce în ce mai greu...

Control de adăpostul pentru câini din Boldești-Scăeni VIDEO

Marius Nica Marius Nica -
Vineri dimineață, 20 februarie 2026, mai multe echipe de...

Câți bani câștigă șoferii TCE Ploiești. Ce salarii au directorii, controlorii de bilete și mecanicii

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Observatorul Prahovean continuă seria articolelor în care vă prezentăm...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -