Fratele Regelui Charles, Andrew, arestat de poliție. Posibilă legătură cu Dosarul Epstein

Fostul prinț Andrew, duce de York, fratele mai mic al Regelui Charles, a fost ridicat astăzi de polițiști de la reședința din Sandringham.

Potrivit presei britanice, Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat chiar în ziua în care împlinește 66 de ani.

Acuzația adusă de poliția britanică este de conduită necorespunzătoare în timpul exercitării unei funcții publice.

Cel mai probabil, Andrew este acuzat în urma implicării sale în dosarele Epstein, acesta fiind suspectat că ar fi oferit informații secrete pe vremea când fostul prinț Andrew era trimis comercial al Regatului Unit.

„În cadrul anchetei, astăzi am arestat un bărbat în vârstă de peste șaizeci de ani din Norfolk, suspectat de abuz în serviciu, și efectuăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk”, a transmis poliția, potrivit hotnews.ro.

Reamintim că fostul prinț Andrew a fost deposedat de titlul regal și a rămas fără conacul său din cauza relației sale cu Epstein. El a declarat de nenumărate oric că nu a fost martor la vreo infracțiune sexuală, deși a apărut într-o fotografie alături de o presupusă victimă a violurilor în dosarul Epstein.