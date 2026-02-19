- Publicitate -
Observatorul PrahoveanInternațional

Fratele Regelui Charles, Andrew, arestat de poliție. Posibilă legătură cu Dosarul Epstein

Marius Nica
Autor: Marius Nica
printul andrew

Fostul prinț Andrew, duce de York, fratele mai mic al Regelui Charles, a fost ridicat astăzi de polițiști de la reședința din Sandringham.

- Publicitate -

Potrivit presei britanice, Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat  chiar în ziua în care împlinește 66 de ani.

Acuzația adusă de poliția britanică este de conduită necorespunzătoare în timpul exercitării unei funcții publice.

- Publicitate -

Cel mai probabil, Andrew este acuzat în urma implicării sale în dosarele Epstein, acesta fiind suspectat că ar fi oferit informații secrete pe vremea când fostul prinț Andrew era trimis comercial al Regatului Unit.

„În cadrul anchetei, astăzi am arestat un bărbat în vârstă de peste șaizeci de ani din Norfolk, suspectat de abuz în serviciu, și efectuăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk”, a transmis poliția, potrivit hotnews.ro.

Reamintim că fostul prinț Andrew a fost deposedat de titlul regal și a rămas fără conacul său din cauza relației sale cu Epstein. El a declarat de nenumărate oric că nu a fost martor la vreo infracțiune sexuală, deși a apărut într-o fotografie alături de o presupusă victimă a violurilor în dosarul Epstein.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Povestea Teodorei Mosor, care creează mărțișoare cu suflet în Atelierul Zânelor din Ploiești

Corina Matei Corina Matei -
Artizanii adevărați sunt din ce în ce mai greu...

Control de adăpostul pentru câini din Boldești-Scăeni VIDEO

Marius Nica Marius Nica -
Vineri dimineață, 20 februarie 2026, mai multe echipe de...

Câți bani câștigă șoferii TCE Ploiești. Ce salarii au directorii, controlorii de bilete și mecanicii

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Observatorul Prahovean continuă seria articolelor în care vă prezentăm...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -