- Publicitate -
Observatorul PrahoveanInternațional

Momentul în care un român a încercat să smulgă o fetiță de lângă părinții, într-un supermarket din Italia

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
roman italia copil

Un român în vârstă de 47 de ani a încercat să smulgă o fetiță de un an și jumătate de lângă părinții ei, într-un supermarket din Bergamo. Atacatorul a fost oprit și, ulterior, arestat de poliție, iar copilul a ajuns la spital.

- Publicitate -

Atacatorul este un cetățean român, de 47 de ani, fără ocupație, fără locuință, dar și fără cazier. Scena, șocantă, a fost surprinsă de camerele de supraveghere și face turul presei italiene, potrivit biziday.ro.

Incidentul s-a produs sâmbătă la prânz, într-un centru comercial din Bergamo (60 km de Milano). Bărbatul, care părea că vine spre magazin a prins-o brusc pe fetiță de picioare (ulterior s-a dovedit că i-a fracturat femurul) și a încercat să o tragă de lângă mama ei.

- Publicitate -

Tatăl, care venea cu căruciorul de cumpărături a sărit imediat și, împreună cu paznicul magazinului a reușit să îl imobilizeze pe atacator până la sosirea poliției.

Motivul a ceea ce pare a fi o tentativă de răpire nu este clar. Poliția l-a identificat și arestat pe agresor, urmând să stabilească dacă acesta are sau nu discernământ pentru faptele sale. A comunicat despre el doar că este un cetățean român în vârstă de 47 de ani, fără adăpost și fără antecedente penale.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Pentru ce a fost proiectat Sistemul Antigrindină și de ce a fost oprit, în 2025, în România. Va fi repornit în 2026?

Corina Matei Corina Matei -
Pentru a aduce o serie de clarificări cu privire...

Dosar penal pentru tăieri ilegale de arbori în Prahova: zeci de plopi doborâți lângă calea ferată

Oana Stoica Oana Stoica -
O situație incredibilă a ieșit la iveală în județul...

România a intrat în recesiune tehnică. Economist: „Nu suntem în criză, dar e un semnal de alarmă”

Corina Matei Corina Matei -
Vineri, 13 februarie 2026, Institutul Național de Statistică (INS)...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -