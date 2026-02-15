Momentul în care un român a încercat să smulgă o fetiță de lângă părinții, într-un supermarket din Italia

Un român în vârstă de 47 de ani a încercat să smulgă o fetiță de un an și jumătate de lângă părinții ei, într-un supermarket din Bergamo. Atacatorul a fost oprit și, ulterior, arestat de poliție, iar copilul a ajuns la spital.

Atacatorul este un cetățean român, de 47 de ani, fără ocupație, fără locuință, dar și fără cazier. Scena, șocantă, a fost surprinsă de camerele de supraveghere și face turul presei italiene, potrivit biziday.ro.

Incidentul s-a produs sâmbătă la prânz, într-un centru comercial din Bergamo (60 km de Milano). Bărbatul, care părea că vine spre magazin a prins-o brusc pe fetiță de picioare (ulterior s-a dovedit că i-a fracturat femurul) și a încercat să o tragă de lângă mama ei.

Tatăl, care venea cu căruciorul de cumpărături a sărit imediat și, împreună cu paznicul magazinului a reușit să îl imobilizeze pe atacator până la sosirea poliției.

Motivul a ceea ce pare a fi o tentativă de răpire nu este clar. Poliția l-a identificat și arestat pe agresor, urmând să stabilească dacă acesta are sau nu discernământ pentru faptele sale. A comunicat despre el doar că este un cetățean român în vârstă de 47 de ani, fără adăpost și fără antecedente penale.