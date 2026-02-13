Caz șocant în Franța: doi bebeluși, găsiți morți într-un congelator. Mama lor a fost arestată

Descoperire șocantă în Franța. O femeie a fost arestată sub suspiciunea de dublă pruncucidere, după ce un bărbat a găsit trupul congelat al unui nou-născut, ascuns într-un congelator, relatează mirror.co.uk.

Femeia, în vârstă de 50 de ani, a fost arestată în Boulogne-Billancourt, o suburbie a Parisului, unde locuiește unul dintre fiii săi.

Femeia a recunoscut că a congelat bebelușii la o lună după ce i-a născut la domiciliu. Fapta ar fi avut loc în perioada 2011 – 2018.

Trupurile micuților au fost descoperite la sute de kilometri distanță, în Aillevillers-et-Lyaumont, o localitate din departamentul Haute-Saône, în nord-estul Franței.

Conform primelor detalii, femeia nu are antecedente penale și este mamă a nouă copii.

Primarul din Aillevillers-et-Lyaumont, Jean-Claude Tramesel, susține că localnicii sunt „șocați”. El a precizat că femeia și partenerul acesteia locuiau acolo de aproximativ 20 de ani, dar nu au atras atenția cu nimic.