Descoperire șocantă în Franța: Doi bebeluși găsiți într-un congelator. Mama a fost reținută

O femeie din estul Franței a fost arestată după ce în congelatorul casei în care locuia au fost descoperiți doi nou‑născuți fără viață. Cazul a ieșit la iveală marți, 10 februarie, în comuna Aillevillers‑et‑Lyaumont, din departamentul Haute‑Saône, după ce partenerul suspectei a găsit în aparatul frigorific trupul unui bebeluș în timpul unei curățenii, potrivit libertatea.ro.

Imediat ce a alertat autoritățile, forțele de ordine au descoperit într‑un al doilea congelator un al doilea copil decedat. Femeia în vârstă de aproximativ 50 de ani, care are nouă copii din relații diferite, a fost găsită și reținută în Boulogne‑Billancourt, lângă Paris. În timpul audierilor, ea ar fi recunoscut că a născut acasă și ar fi pus imediat corpurile copiilor în congelator.

Procurorii au precizat că sarcinile au avut loc între 2011 și 2018, perioadă în care femeia nu ar fi spus nimănui despre stările sale și ar fi purtat adesea haine largi pentru a‑și masca schimbările fizice. „În cursul audierilor, aceasta a plâns foarte des și a spus că îi pare rău pentru copiii și familia ei,” a declarat un reprezentant al Parchetului.

Ancheta deschisă de autoritățile franceze vizează infracțiunea de uciderea unor minori sub 15 ani, faptă pentru care legislația din Franța prevede pedeapsa cu închisoarea pe viață. Procurorii au solicitat plasarea femeii în arest preventiv, iar o autopsie urmează să clarifice circumstanțele exacte ale deceselor și perioada nașterii celor doi nou‑născuți.

Primarul localității a declarat că acest caz a șocat comunitatea mică de aproximativ 1.500 de locuitori și a subliniat că familia nu dădea semne că ar fi atras atenția vecinilor de‑a lungul celor două decenii în care a locuit în zonă.