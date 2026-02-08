Tragedie într-un parc de distracții din India. Un mort și 13 răniți după prăbușirea unui carusel peste oameni

O persoană a murit, iar alte 13 au fost rănite sâmbătă seara, după ce o atracție dintr-un parc de distracții din India s-a prăbușit în timp ce se afla în aer. În momentul producerii incidentului, în carusel se aflau 26 de persoane.

- Publicitate -

Potrivit informațiilor publicate de Gulf News, instalația fusese supusă unei inspecții tehnice cu doar câteva ore înainte de producerea tragediei.

Caruselul s-a rupt în aer

Imaginile video surprinse la fața locului arată momentul în care caruselul se rupe în timp ce funcționa, după care se prăbușește, provocând panică printre persoanele aflate în parc.

- Publicitate -

Echipajele de urgență au intervenit rapid și au transportat răniții la spitalele din apropiere, în timp ce martorii au descris scene de haos și țipete.

Un polițist a murit încercând să îndepărteze oamenii

Un polițist aflat la fața locului a încercat să îi ghideze pe oameni cât mai departe de carusel în momentul în care structura a început să se încline. Acesta a fost lovit de o parte a instalației prăbușite și a fost transportat la spital, unde a fost declarat decedat.

Colegii săi au lăudat „curajul extraordinar” al polițistului și au declarat că acțiunile sale au contribuit la salvarea mai multor vieți.

- Publicitate -

În total, 13 persoane au fost rănite în urma accidentului și au fost transportate la unități medicale din zonă. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele producerii incidentului și iau în calcul, ca primă ipoteză, o defecțiune tehnică.