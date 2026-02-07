- Publicitate -
Observatorul PrahoveanInternațional

A murit Brad Arnold, solistul și fondatorul trupei 3 Doors Down

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
Brad Arnold
Foto sursă: Facebook - 3 Doors Down

Brad Arnold, fondator, solist vocal și compozitor al trupei 3 Doors Down, a murit sâmbătă, 7 februarie, la vârsta de 47 de ani.

- Publicitate -

„Cu inimile îndurerate, împărtășim vestea că Brad Arnold, fondator, solist vocal și compozitor al trupei 3 Doors Down, s-a stins din viață sâmbătă, 7 februarie, la vârsta de 47 de ani”, au anunțat membrii trupei, pe pagina de Facebook.

Ca vocalist și compozitor, Brad Arnold a impus un stil direct și emoțional, care a transformat formația într-un reper pentru o întreagă generație de fani.

- Publicitate -

„Kryptonite”, una dintre cele mai cunoscute piese ale trupei, a devenit rapid un hit internațional.

Compozițiile lui Brad Arnold au dominat topurile de specialitate și au primit numeroase distincții. Albumul de debut al trupei, The Better Life, a fost certificat de șapte ori cu platină în Statele Unite.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -