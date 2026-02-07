Trei schiori au murit în avalanșe produse în Alpii italieni

Avalanșele produse sâmbătă au ucis trei persoane care schiau în afara pârtiilor, în munții din regiunile Trentino-Alto Adige și Lombardia, unde au loc Jocurile Olimpice de iarnă Milano – Cortina, potrivit Reuters.

Ninsorile abundente din ultimele zile din Alpi au provocat mai multe avalanșe, în zona Marmolada din Dolomiți, nu departe de Cortina d’Ampezzo, unde au loc probele feminine de schi alpin.

Serviciul de salvare montană a precizat că a recuperat trupul unui bărbat care schia în afara pârtiilor, alături de alți trei schiori, la Punta Rocca, din masivul Marmolada, cel mai înalt din Munții Dolomiți.

Alți doi schiori aflați în afara pârtiilor au murit la Albosaggia, la aproximativ 65 de kilometri est de Bormio, localitate unde au loc probele masculine de schi alpin.