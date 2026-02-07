Planul SUA pentru încheierea războiului Rusia–Ucraina: acord de pace până în vară, alegeri și referendum propuse în luna mai

Negociatorii americani și ucraineni au discutat despre un obiectiv ambițios privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, cu un posibil acord de pace vizat pentru lunile următoare, au declarat vineri pentru Reuters trei surse familiarizate cu discuțiile. Sursele au precizat însă că termenul ar putea fi depășit, în special din cauza lipsei de convergență asupra problemei teritoriale.

Sâmbătă, Associated Press a publicat declarații făcute vineri de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflate sub embargo până dimineață, în care acesta confirmă dorința Statelor Unite de a pune capăt cât mai rapid conflictului. „Ei spun că vor să facă totul până în iunie. Și vor face totul pentru a pune capăt războiului. Și vor un calendar clar al tuturor evenimentelor”, a declarat Zelenski.

Termen-limită propus de SUA și presiuni asupra ambelor părți

Potrivit liderului de la Kiev, citat de Digi24.ro, Statele Unite ale Americii au indicat luna iunie drept termen-limită pentru ajungerea la un acord de pace. Zelenski a avertizat că, în cazul nerespectării acestui calendar, administrația Trump ar putea exercita presiuni asupra ambelor părți pentru accelerarea negocierilor.

„Americanii propun părților să pună capăt războiului până la începutul acestei veri și probabil vor exercita presiuni în conformitate cu acest calendar”, a mai spus președintele ucrainean.

Alegeri și referendum, discutate pentru luna mai

Conform cadrului analizat de negociatorii americani și ucraineni, un eventual acord de pace ar urma să fie supus unui referendum național, organizat simultan cu alegeri naționale în Ucraina, potrivit a cinci surse citate de Reuters, care au solicitat anonimatul.

Două dintre surse au precizat că oficialii americani și ucraineni au discutat despre posibilitatea organizării alegerilor și referendumului în luna mai.

Calendarul, considerat „fantezist” de unele surse

Mai multe surse cu acces la negocieri au descris calendarul propus de SUA drept „fantezist”, arătând că autoritățile electorale ucrainene estimează că organizarea alegerilor în actualele condiții ar necesita aproximativ șase luni.

„Americanii se grăbesc”, a declarat una dintre surse, adăugând că, deși scrutinul ar putea fi organizat într-un interval mai scurt, ar fi totuși nevoie de timp semnificativ și de modificări legislative. În prezent, votul este interzis în Ucraina pe durata stării de urgență.

De asemenea, organizarea unui astfel de scrutin ar implica costuri ridicate. Potrivit surselor, Kievul solicită un armistițiu pe toată durata campaniei electorale pentru a garanta integritatea referendumului și invocă istoricul Kremlinului de încălcare a angajamentelor privind încetarea focului.

„Poziția Kievului este că nu se poate conveni nimic până când nu vor fi puse în aplicare garanții de securitate pentru Ucraina din partea Statelor Unite și a partenerilor”, a declarat una dintre surse.