- Publicitate -
Observatorul PrahoveanInternațional

Explozie la o moschee din Pakistan: 31 de morți și 169 de răniți

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
explozie
Foto captură

Cel puțin 31 de persoane au murit, iar alte 169 au fost rănite vineri, în urma unei explozii produse într-o moschee din capitala Pakistanului, Islamabad, potrivit informațiilor transmise de BBC.

- Publicitate -

Explozia a avut loc în timpul rugăciunii de vineri, într-o moschee din cartierul Tarlai. Autoritățile locale au anunțat că bilanțul victimelor a crescut pe parcursul intervențiilor de urgență, mai multe persoane fiind transportate la spital cu răni grave.

Surse din serviciile de securitate au declarat pentru AFP că incidentul ar fi fost provocat de un atentat sinucigaș, atacatorul fiind oprit la intrarea în lăcașul de cult înainte de a se detona.

- Publicitate -

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale exploziei.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -