Mai multe românce apar în dosarele Epstein

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a publicat recent un volum uriaș de documente din dosarul penal al lui Jeffrey Epstein, condamnat pentru traficul de persoane și abuzuri sexuale asupra minorilor.

În cea mai recentă tranșă de materiale, România apare frecvent menționată în corespondența dintre Epstein, colaboratorii săi și alte persoane, unele dintre ele americane, altele cu legături directe sau indirecte cu țara noastră.

Potrivit documentelor desecretizate, termene precum „român” sau referiri la România apar în peste 800 de fișiere ale arhivei publicate. Aceste mențiuni nu indică neapărat implicări penale ale persoanelor sau organizațiilor din România, dar sugerează o serie de corespondențe în care sunt invocate persoane sau situații legate de țara noastră.

Ce relevă e-mailurile din dosar

Unele schimburi de e-mailuri includ o profesoară de origine română, stabilită în Statele Unite, care discută despre transferuri de bani și despre două tinere prezentate ca studente la Universitatea din Iași, însă nu este clară natura implicării ei și nu există dovezi că ar fi obiectul unei anchete penale.

În alte mesaje, o femeie româncă se plânge că nu poate cumpăra anticoncepționale în SUA folosind o rețetă eliberată în România și solicită ajutor pentru a le procura de peste Ocean.

Alte e-mailuri vorbesc despre o româncă interesată să găsească un loc de muncă în Londra sau îl menționează generic pe Epstein căutând informații despre o femeie aflată în București.

În documente apare și numele unui fotomodel român, despre care presa scrie că ar fi avut o relație cu Epstein, fără a se confirma detaliile sau implicaţiile juridice ale acestei mențiuni.

Contextul dosarului

Noile documente fac parte dintr-un pachet de aproximativ 3 milioane de pagini, peste 180.000 de imagini și peste 2.000 de videoclipuri publicate de autoritățile americane, în baza unei legi care impune transparență în cazul Epstein.

Aceste materiale conțin mesaje ce includ nume celebre din politică, afaceri și societate, de la Donald Trump și Bill Clinton, la Elon Musk, Bill Gates sau membri ai unor familii regale.

Fostul președinte american Donald Trump, care l-a numit anterior pe Epstein „pervers bolnav”, apare în unele schimburi de corespondență alături de fotografii și alte documente, ceea ce a reaprins dezbaterile publice despre relațiile dintre persoane influente și rețelele lui Epstein.