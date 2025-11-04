A murit Dick Cheney, fost vicepreședinte al lui George W. Bush

Luni, 3 noiembrie 2025, a murit Dick Cheney, cel mai puternic vicepreședinte modern al Americii și arhitectul șef al „războiului împotriva terorismului”. Avea 84 de ani. El a contribuit la conducerea țării în războiul din Irak și s-a aflat în funcție în timpul atentatelor Word Trade Center din 11 septembrie 2001.

„Iubita sa soție, Lynne, cu care a fost căsătorit timp de 61 de ani, fiicele sale, Liz și Mary, și alți membri ai familiei i-au fost alături în momentul decesului”, a declarat familia, adăugând că a murit din cauza complicațiilor cauzate de pneumonie și boli cardiace și vasculare.

„Dick Cheney a fost un om măreț și bun care și-a învățat copiii și nepoții să iubească țara noastră și să trăiască vieți pline de curaj, onoare, iubire, bunătate și pescuit la muscă”, a adăugat familia, citată de CNN.

Cel de-al 46-lea vicepreședinte, care a servit alături de președintele republican George W. Bush timp de două mandate între 2001 și 2009, a fost timp de decenii un jucător influent la Washington.

Cheney, marginalizat de partidul său

În ultimii săi ani, însă, Cheney, încă un conservator intransigent, a fost în mare parte ostracizat de partidul său din cauza criticilor intense la adresa președintelui Donald Trump, pe care l-a numit „laș” și cea mai mare amenințare la adresa republicii.

El și-a exprimat votul final la alegerile prezidențiale din 2024 pentru o democrată liberală și membră a clubului vicepreședintelui, Kamala Harris, reflectând modul în care Partidul Republican populist s-a întors împotriva conservatorismului său tradițional.

Cheney a fost afectat de boli cardiovasculare cea mai mare parte a vieții sale adulte, supraviețuind unei serii de atacuri de cord, pentru a duce o viață împlinită și viguroasă și a trăit mulți ani la pensie după un transplant de inimă în 2012, pe care l-a salutat într-un interviu din 2014 drept „darul vieții însăși”.