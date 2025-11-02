Zece persoane atacate cu un cuțit într-un tren în Marea Britanie

Zece oameni au fost răniți după ce au fost atacate, sâmbătă seară, într-un tren din Marea Britanie. Autoritățile au anunțat că peste 30 de ofițeri au fost trimiși la fața locului, doi bărbați au fost arestați, iar mai multe victime au fost transportate la spital, potrivit digi24.ro.

Poliția britanică a reținut doi suspecți după un atac produs într-un tren care circula spre Huntingdon, în Cambridgeshire.

Poliția Transporturi din Marea Britanie a anunțat că mai multe persoane au fost rănite. Forțele de ordine au intgervenit în număr mare, iar trenul a fost securizat.

Potrivit primelor date ar fi vorba de zece persoane rănite, dintre care nouă sunt în stare gravă.

Incidentul a avut loc într-un tren care circula spre Huntingdon, în Cambridgeshire. Serviciile de urgență au fost solicitate să intervină pe motiv că au fost înjughiați.

Două persoane suspecte au fost reținute de forțele de ordine britanice