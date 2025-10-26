În noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025 a avut loc un nou atac cu drone al Rusiei asupra Kievului. Atacul s-a soldat cu trei morți și treizeci de răniți. Printre răniți se află și șase copii.

Anunțul a fost făcut de primarul Kievului, Vitali Kliciko, preluat de AFP și citat de Agerpres.

„Conform primelor informaţii, trei persoane au murit şi 27 au fost rănite” în cartierul Desnianski din Kiev, a scris Kliciko pe Telegram. În cartierul Obolonski, resturi de dronă au căzut pe o clădire cu 16 etaje, a mai detaliat primarul Kievului.

Atacul a provocat, de asemenea, pagube materiale extinse, iar în mai multe apartamente ale unei clădiri au izbucnit incendii, care au fost ulterior stinse.

Sâmbătă, 25 octombrie, preşedintele american, Donald Trump, a afirmat că nu îşi va „pierde timpul” stabilind o altă întâlnire cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, fără posibilitatea unui acord pentru a pune capăt conflictului din Ucraina.

„Rușii continuă să vizeze populația civilă a Ucrainei.

După un atac cu drone asupra Kievului, efectuat peste noapte, printre victime se numără 6 copii, cel mai mic având doar 4 ani. Șapte persoane au fost spitalizate.

▪️ În districtul Desnianskyi, resturi de drone au căzut la etajul doi al unei clădiri cu nouă etaje – a izbucnit un incendiu, care a fost deja stins.

▪️ La o altă adresă, o dronă a lovit o clădire cu 16 etaje: ferestrele de la etajul 1 la etajul 9 au fost sparte.

▪️ În districtul Obolonskyi, un apartament dintr-o clădire cu mai multe etaje a fost avariat”, a transmis SPRAVDI — Stratcom Centre pe rețeaua X.