Haos în Parlamentul Serbiei. Un ales este în stare gravă [VIDEO]

Dezbaterea din Legislativul de la Belgrad s-a transformat astfel în haos, fiind aruncate sticle și alte obiecte.

Doi deputaţi au fost răniţi. Unul dintre aceştia, Jasmina Obradovic, din partea partidului SNS, a suferit un accident vascular cerebral şi se află în stare critică.

În prima ședință din această primăvară a Parlamentului sârb, după prezentarea ordinei de zi, un deputat din opoziție s-a îndreptat spre podium, dar a fost oprit de securitatea parlamentară.

Imediat, mai mulți colegi de-ai săi au provocat o încăierare și au aprins grenade fumigene, declanșând haos.

Ulterior, au început să arunce cu sticle de apă și ouă și să pulverizeze spray cu piper, relatează televiziunea publică.

Sala s-a umplut de fum, iar o deputată a fost grav rănită și transportată la spital, a transmis Ana Brnabić, președinta Parlamentului.

Anterior, deputați ai formațiunilor politice aflate în opoziție au afișat pancarte pe care scria “Corupția ucide” și “Grevă generală”, în sprijin pentru studenții care protestează.

Reamintim că prăbușirea acoperișului unei gări în care au murit 15 persoane, în urmă cu patru luni, a declanșat manifestații la nivel național.

BREAKING VIDEO: „Smoke bombs in the Serbian Parliament – One MP in critical condition!

Total chaos between the government representatives and opposition in the Serbian Parliament – Live on TV

A member of parliament suffered a stroke and is in critical condition! pic.twitter.com/sL4DUTHqZv

— Mario ZNA (@MarioBojic) March 4, 2025