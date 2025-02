Elon Musk îl face „tiran” pe Marian Enache, președintele CCR

„Tipul ăsta nu e un judecător, e un tiran”, a scris Musk pe X într-o postare referitoare la recentele declarații făcute de președintele CCR legate de anularea alegerilor din România și de comentariile făcute pe această temă de vicepreședintele SUA, JD Vance.

Afirmația lui Musk însoțește o postare făcută de pe contul lui Mario Nawfal, care i-a luat zilele trecute un interviu lui Călin Georgescu, distribuit masiv pe rețelele de socializare, și care-l numește pe acesta “președintele de drept al României”.

Nawfal este cunoscut pentru interviurile sale și este un apropiat al lui Elon Musk, postările sale fiind redistribuite aproape zilnic de miliardarul american, uneori de câteva zeci de ori pe săptămână.

Postarea distribuită acum de Elon Musk este intitulată: “Cel mai mare judecător al României respinge presiunile noastre pentru alegeri corecte”. Acesta face referire la interviul pe care Marian Enache, președintele CCR, l-a dat săptămâna aceasta și în care a declarat că “este exclusă posibilitatea reluării turului doi. Procesul electoral a fost viciat”.

🇷🇴 ROMANIA’S TOP JUDGE REJECTS U.S. PRESSURE FOR FAIR ELECTIONS

Marian Enache, head of Romania’s Constitutional Court, insists that the law must be followed, dismissing alleged U.S. pressure to allow Călin Georgescu to run again in their upcoming May elections.

“Various desires… https://t.co/IG00t45DGt pic.twitter.com/hEl1iURqRE

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 20, 2025