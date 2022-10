Germania estimează că va intra în recesiune în 2023

Economia Germanuiei se va contracta cu 0,4% anul viitor, iar inflația va atinge șapte procente, a prognozat guvernul de la Berlin.

Cea mai recentă estimare, de la începutul lunii septembrie, era de creștere economică de 2,5% din PIB pentru anul viitor.

În același timp, cea mai mare economie a Europei se luptă cu creșterea prețurilor la energie după oprirea gazului din Rusia.

Cu toate acestea, statul german urmează să plătească factura la gaze pe luna decembrie pentru toate gospodăriile şi întreprinderile mici şi mijlocii, potrivit unei plafonări în două etape a preţurilor la energie. Strategia a fost recomandată luni de un grup de experţi desemnat de guvern, potrivit The Guardian.

Germania trebuie să economisească 20% gaz pentru a evita o lipsă de gaz în timpul iernii.

„Pe de o parte, menținerea stimulentelor pentru economisire, pe de altă parte, asigurarea competitivității prin reducerea prețurilor la gaze, combaterea recesiunii și, mai ales, asigurarea locurilor de producție din Germania”, a declarat Siegfried Russwurm, șeful Federaţia Industriei Germane..

#UPDATE The German economy will contract 0.4 percent next year and inflation will hit seven percent, the government forecast Wednesday, as Europe’s top economy battles soaring energy prices following Russia’s gas shutdown. pic.twitter.com/ivxYjghx1n

— AFP News Agency (@AFP) October 12, 2022