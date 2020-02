Horoscopul de astăzi, 20 februarie 2020

Rezolvări azi. O să aflăm răspunsurile la întrebările pe care le-am pus altora şi ni le-am pus şi nouă şi o să fie un deznodământ fericit. Vibraţia zilei este 2 şi o să facem echipă cu cel de lângă noi, o să ne fie bine.

PEŞTI

O să revină cineva după o lungă absenţă şi-o să încerce o reacomodare, dar nu se ştie în ce pasă va prinde pe voi - bună sau mai puţin bună. O să obţineţi nişte avize favorabile, şi-o să faceţi progrese la slujbă, la şcoală, poate vă puteţi construi o casă, ori altceva vi se permite.

BERBEC

Se poate să vă găsiţi şi voi un companion de viaţă pe măsură şi să vă faceţi planuri pe termen lung, să formaţi o familie. Voi o să vă reinventaţi, pentru că planeta Venus vrea să vă facă să arătaţi şi mai bine, să vă imprime o tușa glam, şi să fiţi şi mai carismatici.

TAUR

O să luaţi un examen, treceţi cu bine de un interviu, şi o să vă plasaţi mai sus într-un clasament, veţi bifa un succes. O invitaţie să vă duceţi în străinătate - e un motiv serios să vă duceţi acolo, şi o să aveţi de câştigat, împreună cu cei care va invita - aşa că e de mers.

GEMENI

O să revedeţi un spectacol, o expoziţie, poate-aveti de ţinut un speach, o fi vreo conferinţă de autopromovare. Vi se pregăteşte ceva, dar nici voi nu sunteţi lipsiţi de idei inspiraţie şi mai ales promptitudine şi o să faceţi fatza provocărilor poate vi se propune o funcţie.

RAC

Se poate să primiţi o invitaţie la plimbare şi plecaţi de mâine dacă nu sunt treburi urgente pe-acasă, care să vă reţină. O să definitivaţi o situaţie care v-a tot dat de fruca, dar acum o să vă eliberaţi de stres c-aţi obosit căutând soluţii - şi daţi restart la nişte proiecte.

LEU

E posibil să luaţi nişte bani din urmă şi să ajungeţi la zi cu plăţile, să puteţi pleca şi în week-end pe undeva. Se iau decizii la serviciu şi poate o să vi se propună un post, un fotoliu de şef, sau să lucraţi în alt sediu c-o fi nevoie de voi acolo - c-aveţi experienţă.

FECIOARĂ

Poate-o s-ajungeţi la o înţelegere cu partenerul de viaţă şi să vă achitaţi onorabil de responsabilităţi ca să vă continuaţi frumos, relaţia. Vi se comunica un rezultat, şi-o să ştiţi ce-aveţi de făcut pe mai departe, dacă vă convine, iar dacă nu, puteţi face contestaţie şi să vă obţineţi drepturile.

BALANŢA

O să cumpăraţi ce aveţi nevoie pentru casa, le-oti fi promis alor voştri diverse lucruri şi n-o să faceţi rabat la bani. O să rezonaţi cu cei cu care veţi colabora şi n-o să mai fie frustrant, că pân-acum, ci o să vă puteţi vedea şi de celelalte treburi care şi-aşteptau rândul.

SCORPION

O veste bună care ţine de copii, c-o s-aveţi, sau c-o să vi se propună iarăşi să fiţi naşi, c-au mai fost unii care v-au propus - poate aceiaşi. Se pare c-o să vă impuneţi punctul de vedere într-o situaţie anume şi o să vă luptaţi şi în continuare să menţineţi ștacheta sus, ca să vă respectaţi.

SĂGETĂTOR

Vi se dau nişte bani, o fi vreo restantă şi o să vreţi să-i folosiţi ca să vă plimbaţi, pentru că aveţi nevoie de mişcare, peisaje. Poate daţi de o locuinţă mai ieftină de cumpărat, sau de închiriat, şi o să profitaţi de ocazie să bifaţi aspectul ăsta, ca să rezolvaţi problema spaţiului.

CAPRICORN

Poate vi se aprobă o cerere de mărire de salariu, de bani în avans, ori de credit bancar, dacă aveţi nevoie de o sumă mare. O să vă bucuraţi de o serie de avantaje, dar care nu-s picate din cer, e clar c-aţi muncit serios pentru ele şi o să fie un cumul de factori care să vă ofere satisfacţii.

VĂRSĂTOR

Se poate să aranjaţi cu prietenii o aventură turistică, poate şi în afara ţării pentru mâine, poimâine, să vă destindeţi. Poate abia acum vi se va semna un transfer, de pe-un post pe altul, dintr-o grupa în alta, ori anul de studiu e altul, şi o să urmaţi o traiectorie profesională diferită.

