Cantitate impresionantă de capete de bovine și oase aruncate pe malul Teleajenului, la Măgurele (video)

Poliția, DSVSA, Garda de Mediu și reprezentanții Primăriei Măgurele cercetează în cursul acestei seri proveniența unei cantități impresionante de resturi provenite din sacrificarea unor bovine, aruncare ilegal în albia râului Teleajen, în comuna Măgurele din Prahova.

Resturile provenite din sacrificarea mai multor bovine au fost descoperite de un cititor al Observatorului Prahovean, care a și filmat o parte din suprafața unde au fost aruncate.

Cititor: ”Obișnuiesc să merg în zona respectivă, fiind pasionat de fotografie, mai ales la apus de soare. Din păcare, în această seară am descoperit această scenă și am decis să vă sesizez. Știu că este o stână în zonă, dar nu vă pot spune cu exactitate cine a putut să facă așa ceva.”

Imaginile au ajuns IPJ Prahova și la Primăria Măgurele

Imediat am sesizat poliția prahoveană și Primăria comunei unde au fost găsite resturile din sacrificare.

Vasile Diaconu, primar Măgurele: ”Este intolerabil ca într-o țară civilizată să mai avem de a face cu astfel de situații, cu poluarea intenționată a unui râu și cu punerea în pericol a sănătății publice, însă vă pot spune că nu este prima dată. Am mai avut astfel de situații în anii trecuți.

Îmi vine greu să cred că vreun procesator ar fi putut să arunce resturile provenite din sacrificarea unor bovine, ei având un circuit legal foarte clar. Mai degrabă aș suspecta că resturile sunt din sacrificarea unor animale furate, însă este de competența poliției să cerceteze.

Noi avem amplasate foarte multe camere care înregistrează imagini din comună și sper să le fie de folos achetatorilor. Suntem pregătiți cu un utilaj care să curețe și să igienizeze zona după finalizarea cercetării.”

IPJ Prahova a alertat Garda de Mediu și DSVSA

Cătălina Mocanu, purtător de cuvânt al IPJ Prahova: ”Imediat după sesizarea primită de la dumneavoastră, colegii mei au pornit spre zona indicată, solicitând totodată și prezența instituțiilor abilitate să cerceteze astfel de fapte.

În acest moment vă pot spune că cele sesizate se confirmă. Vom reveni cu detalii pe parcursul derulării cercetării.”