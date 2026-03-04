Oase și capete de bovine aruncate pe malul râului Teleajen, la Măgurele. Ce spune Poliția

Poliția Prahova a demarat cercetări în urma articolului publicat de Observatorul Prahovean în care semnalam o cantitate impresionantă de oase și capete de bovine aruncate pe malul râului Teleajen, în localitatea Măgurele.

Citește mai multe detalii aici: Cantitate impresionantă de capete de bovine și oase aruncate pe malul Teleajenului, la Măgurele (video)

Potrivit IPJ Prahova, în acest caz au fost dispuse măsuri de delimitare și securizare a zonei, fiind efectuată cercetarea la fața locului, în vederea stabilirii situației de fapt și a eventualei existențe a unor elemente constitutive ale unei infracțiuni. Totodată, polițiștii au procedat la identificarea și documentarea aspectelor constatate, în scopul clarificării tuturor împrejurărilor.

În cadrul verificărilor, la fața locului a fost solicitat sprijinul reprezentanților Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova, care au ridicat două capete de bovine, în vederea efectuării examenelor de specialitate și stabilirii cauzelor decesului.

În urma activităților operative și a verificărilor efectuate până la acest moment, nu au fost identificate indicii sau elemente care să contureze existența unei fapte de natură penală.

Verificările sunt însă în curs de desfășurare, polițiștii continuând demersurile specifice, în cooperare cu instituțiile competente, pentru clarificarea completă a situației de fapt. În măsura în care, pe parcursul cercetărilor, vor fi identificate aspecte care să întrunească elementele constitutive ale unei infracțiuni, vor fi dispuse cu celeritate măsurile legale care se impun.