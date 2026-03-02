„Te uiți spre cer și auzi bubuituri”. Prahoveanul Adrian Dragomir, fondatorul Termene.ro, blocat în Dubai

Odată cu izbucnirea conflictului armat din Orientul Mijlociu, sute de români, printre care și prahoveni, au fost blocați în Dubai și în alte Emirate. Unul dintre aceștia este Adrian Dragomir, antreprenor prahovean și fondatorul Termene.ro. Plecat într-o călătorie de afaceri, antreprenorul trebuia să se întoarcă duminică, 1 martie 2026. Însă, după ce sâmbătă, 28 februarie, s-a declanșat războiul în zonă, acesta a rămas blocat în Dubai, împreună cu familia, de unde constant, pe pagina sa de Facebook, trimite update-uri ale situației de acolo. Contactat de Observatorul Prahovean, antreprenorul a povestit care este situația și ce fac românii de acolo.

Ce scrie pe Facebook antreprenorul prahovean

„Azi dimineață ne-am trezit cu cele mai puternice bubuituri pe care le-am auzit în viața mea. Genul ăla de zgomote care sunt doar în visele alea nasoale. Am sărit din pat direct în zona de la intrare în cameră care nu are geamuri, am verificat pe grupul de WhatsApp unde sunt sute de români din Dubai și curgeau update-urile din toată zona — „Palm, interceptare fix deasupra”, „Dubai Hills, s-a auzit tare”, „JBR, la mine 3 bubuituri”.

În context, astea erau vești bune — dacă se aud bubuiturile înseamnă că au fost interceptate rachetele și dronele. UAE a interceptat până acum peste 400 de rachete și drone. În Dubai — zero victime. Doar răniți ușor de la rămășițele de rachete. Suntem deja în a treia zi de conflict în zonă. Iranul targetează constant Burj Khalifa și zonele turistice emblematice. Portavionul Abraham Lincoln este fix în zona în care suntem noi în Dubai — cred că și asta este un motiv pentru bubuiturile constante care se aud”, a scris astăzi, 2 martie, pe Facebook, Adrian Dragomir.

Adrian Dragomir: „Mă simt în siguranță”

Contactat de Observatorul Prahovean, Adrian Dragomir a transmis faptul că se simte în siguranță, în ciuda situației în care este.

„Suntem foarte bine, ne simțim foarte în siguranță, deși poate că pare ciudat. Oamenii aceștia chiar își fac treaba aici, se vede că sunt foarte bine pregătiți, odată din punct de vedere militar, cu tot ce fac la nivel de interceptări, au interceptat peste 400 de rachete balistice și drone până acum, ceea ce spune ceva despre capacitățile lor.

Orașul în sine este foarte-foarte sigur. Lumea este foarte liniștită, toată lumea știe ce face, ce are de făcut”, a povestit el.

Recunoaște însă că situația nu este confortabilă totuși, deoarece, constant, românii de acolo stau cu ochii ațintiți spre cer și, din când în când, se aud bubuituri puternice.

„Dar e inconfortabil să te uiți în sus și, constant, să auzi bubuituri sau să te trezești, cum ne-am trezit azi-dimineață, cu geamurile zguduite…

Dar repet, senzația de siguranță, în toată nebunia asta, este la un nivel pe care l-am simțit de puține ori în viață. Chiar ne simțim safe!”, a ținut să sublinieze Adrian Dragomir. Ba chiar a trimis și o fotografie în care a surprins momentul în care este interceptată o rachetă în aer.

Comunicare cu MAE: „Destul de slabă”

În ceea ce privește comunicarea cu Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Adrian Dragomir o cataloghează ca fiind „destul de slabă”. „Am primit un singur mail de la ei, după ce le-am scris noi”, detaliază acesta.

Odată cu izbucnirea războiului, s-a format un grup de Whatsapp al românilor blocați în Dubai. Luni, 2 martie 2026, în cursul dimineții, grupul număra 277 de membri. Dar, apreciază Dragomir, sunt mult mai mulți români blocați.

În ceea ce privește situația actuală de acolo, românul recunoaște că nu părăsește hotelul prea mult. „Stăm cât putem de mult în cameră, dar și ieșim la piscină, și în zona de lângă, să mâncăm”.

Consideră că UAE are, la momentul de față, unul dintre cele mai bune sisteme de apărare antiaeriane din lume. Acest lucru îi aduce un confort psihic, poate, pentru unii, de neînțeles într-o arate situație.

Turiștii surprinși de război în UAE, găzduiți fără costuri suplimentare

Hotelierii au primit din partea Departamentului de Cultură și Turism al UAE o solicitare prin care aceștia sunt rugați ca, în baza unei legi existente pe teritoriul Emiratelor, să prelungească sejururile turiștilor care nu pot pleca, fără să îi taxeze suplimentar.

Costurile acestei prelungiri vor fi suportate, integral, de instituția amintită, se mai arată în informarea transmisă de aceasta.

Pe grupul de Whatsapp al românilor blocați în zonă au și început să apară confirmări ale situației, semn că hotelierii țin cont de solicitarea Departamenului de Cultură și Turism al UAE.

„Sunt cazată la ***. Am fost să achit cazarea pentru prelungire și mi-au spus că nu trebuie să achit nimic, suportă guvernul din Dubai. Mi-au cerut confirmarea anulării zborului și mi-au făcut poză după ștampila de intrare în Dubai”, a scris una dintre turistele blocate.

Cât de bine reacționează apărarea UAE în viziunea lui Adrian Dragomir

Blocat în Dubai, antreprenorul a afirmat că se simte în siguranță datorită modului în care funcționează apărarea antiaeriană a Emiratelor Arabe Unite.

„În ultimele 72 de ore (28 februarie – 2 martie 2026), în Emiratele Arabe Unite atacurile cu rachete balistice și drone iraniene s-au soldat cu 3 morți, 58 de răniți. Bilanț oficial confirmat de Ministerul Apărării al EAU. Victimele decedate: cetățeni din Pakistan, Nepal și Bangladesh.

Bilanțul este atât de scăzut în mare parte datorită performanței excepționale a sistemelor de apărare antiaeriană ale EAU, care au interceptat peste 500 de drone și 165 de rachete balistice. Fără aceste sisteme, vorbim de un scenariu cu mii de victime. (…)

Ieri, EAU a interceptat peste 700 de rachete și drone iraniene. Au murit 3 oameni (…)”, apreciază antreprenorul.

În concluzie, Adrian Dragomir nu știe când se va întoarce în țară, împreună cu familia. „Câteva zile sigur mai durează”, spune el. Miercuri, 4 martie, se împlinesc două săptămâni de când se află acolo, după ce, inițial, plecaseră pentru patru zile.

Așa cum povestește, războiul este în plină desfășurare dar nu este situația de panică, pe care o descrie presa din România. Este încrezător în sistemul de apărare al UAE care, cel puțin până acum, și-a demonstrat din plin eficiența.