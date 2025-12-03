În “atelierul” lui Moș Crăciun de la CONCORDIA, magia sărbătorilor are miros de cozonac

Pe centura de vest a Ploieștiului, în Brutăria Organizației CONCORDIA, sărbătorile au început deja. De la intrare, mirosul de cozonac copt te învăluie și te trimite cu gândul la copilărie. În interior, e forfotă mare: mulți copii, echipați ca la carte, frământă, umplu, rulează și pregătesc cu migală cozonacii care vor ajunge pe mesele românilor. VIDEO la finalul articolului.

Aici, unde Moș Crăciun pare să-și fi instalat un „atelier secret”, mii de cozonaci prind viață sub îndrumarea maeștrilor brutari de la Concordia. Nu este doar o brutărie, este un adevărat laborator de formare în care copiii pun nu doar pricepere, ci și suflet.

„Până de Crăciun va trebui să livrăm peste 2.500 de cozonaci, așa că se lucrează intens. Avem deja primele comenzi și ne străduim să oferim produse de calitate. Avem și avantajul unor prețuri mai mici decât cele practicate pe piață”, ne-a declarat Andreea Petre, Șef de Secție Brutăria CONCORDIA.

Micii brutari – elevii care învață o meserie

În brutărie, elevii de la Liceul Tehnologic Ion C. Brătianu din Bărcănești și de la Liceul Tehnologic Lazăr Edeleanu din Ploiești își desfășoară stagiile de practică pentru meseria de brutar–patiser–preparator produse făinoase. Sunt 44 de elevi din Bărcănești și 13 din Ploiești, iar fiecare contribuie la fluxul de lucru, atent coordonat.

Unii frământă aluatul, alții pregătesc umpluturile cu nucă, cacao sau rahat, iar alții se ocupă de coacere, împachetare și etichetare. Totul se desfășoară într-un ritm alert, dar plin de voie bună. Copii învață tehnici, procese, rețete, dar și responsabilitate, muncă în echipă și respect pentru tradiție.

Mai mult decât practică: educație, consiliere și sprijin

Începând cu februarie 2025, Brutăria CONCORDIA a preluat integral stagiile de practică pentru elevii din specializările de brutărie/patiserie. Iar experiența oferită aici merge mult dincolo de partea tehnică. Elevii beneficiază și de un prânz cald, de consiliere psihologică, educație financiară sau activități de dezvoltare personal.

În “atelierul” lui Moș Crăciun de la CONCORDIA, magia nu vine doar din cuptor, ci și din zâmbetele celor care pregătesc, zi de zi, gustul Crăciunului.

