Incident la Ploiești. Tramvaiul 101, blocat de o șoferiță VIDEO

Un incident s-a petrecut, astăzi, la Ploiești, pe linia tramvaiului 101, în zona platoului Halelor Centrale.

O șoferiță a parcat parțial pe linia de tramvai, blocând astfel circulația mijlocelor de transport în comun.

Reporterul Observatorul Prahovean a surprins și momentul în care șoferița a revenit la mașină, deblocând astfel circulația tramvaiului 101.

Dacă în zonă ar fi intervenit un echipaj de poliție, șoferița ar fi fost sancționată conform legislației rutiere în vigoare, cu o amendă de aproape 1000 de lei și 3 puncte de penalizare, conform OUG 195/2002.