Hipodromul Ploiești, lupta pentru supraviețuire: tot mai puțini cai în grajduri

Sezonul hipic se apropie de final la Hipodromul din Ploiești, iar în grajdurile cândva pline de viață și energie, liniștea a luat locul tropotelor puternice. Proprietarii de cai se pregătesc de iarnă, iar cei care încă mai cred în frumusețea acestui sport continuă să lupte pentru a-l ține viu.

- Publicitate -

Echipa Observatorului Prahovean a intrat în culisele Hipodromului și a stat de vorbă cu Mircea Radu, coordonatorul complexului, și Adrian Marciu, antrenor și driver cu cele mai multe curse câștigate aici.

La finalul articolului puteți urmări și reportajul video!

- Publicitate -

Din 189 de boxe, doar 70 mai sunt ocupate

Hipodromul dispune de șapte grajduri moderne, cu 189 de boxe pentru cai, însă astăzi doar 70 dintre ele mai sunt ocupate. Tariful de cazare este symbolic, 250 de lei pe lună, sumă care include apa, energia electrică și preluarea deșeurilor.

„Pentru cei 15 proprietari care au mai rămas, aceste condiții sunt excelente. Singura lor grijă este hrana cailor”, explică Mircea Radu.

Pentru Hipodrom, însă, situația nu este una profitabilă. Cheltuielile depășesc cu mult sumele încasate, însă tariful mic este stabilit printr-o Hotărâre de Consiliu Local, care nu poate fi modificată fără votul aleșilor ploieșteni.

- Publicitate -

Adrian Marciu: „Caii trebuie antrenați zilnic. Performanța cere disciplină”

În grajdurile liniștite, se aud din când în când tropote și forfota antrenamentelor. Adrian Marciu, antrenor și driver, vorbește cu pasiune despre caii pe care îi îngrijește.

„Cel mai bun cal de pe tot Hipodromul este General de Bry, al cunoscutului proprietar Marian Manea, urmat de Wicked From Heaven, care îi aparține lui Mihai Terecoasă, fost director al DSV Prahova. Caii de performanță trebuie antrenați zilnic. Palmaresul se face între vârsta de 2 ani și până la maxim 8-9 ani, apoi sunt considerați bătrâni pentru curse”, a declarat Adrian Marciu pentru Observatorul Prahovean.

În zona de depozitare, baloții de paie sunt deja stivuiți pentru iarnă. Aproape 90% dintre caii cazați sunt de trap, doar câțiva fiind de galop. Puțini dintre ei mai au valoarea de altădată, cai care costau zeci de mii de euro.

- Publicitate -

1 de 10

Pariurile – cheia renașterii hipodromului

Puțini ploieșteni mai știu că fenomenul hipic era în apogeu în perioada interbelică, când cursele de cai erau un eveniment monden de prim rang.

Atunci, în tribunele Hipodromului Băneasa, din București, se adunau elitele vremii, industriași, politicieni, dar și membri ai Casei Regale a României, mari pasionați ai sportului hipic. România rivaliza, la acea vreme, cu marile hipodromuri europene.

De ce nu mai vin proprietarii cu cai valoroși la Hipodromul Ploiești? Răspunsul este simplu și dureros: nu există pariuri hipice legale în România.

- Publicitate -

„Dacă s-ar introduce pariurile, am avea din nou tribune pline, sponsori, premii și competiții internaționale. Ar fi o gură de oxigen pentru tot sportul hipic românesc”, spun oamenii care trăiesc zi de zi printre cai.

În perioada interbelică, sumele pariate pe cursele de cai în România ar fi echivalat astăzi cu peste 7 miliarde de dolari, potrivit estimărilor pasionaților de istorie hipică. Atunci, cursele de trap și galop erau un adevărat fenomen social.

Hipodromul din Ploiești nu este doar un loc al competițiilor, ci o bucată vie de istorie, întreținută de oameni care iubesc caii mai mult decât confortul sau profitul. Strălucirea de altădată, spiritul care nu s-a stins, pot fi readuse pe Hipodromul Ploiești. Cu puțin ajutor!