Compania din Prahova cu profit de 21 mil. lei și un singur angajat

Saipem Spa Milano – Sucursala Ariceștii Rahtivani (servicii suport pentru extracția petrolului și a gazelor naturale, implicată în proiectul Neptun Deep) a înregistrat, în 2024, o cifră de afaceri de aproximativ 1,25 mld. lei în 2024, se arată într-o analiză publicată de platforma Termene.ro, pe baza bilanțurilor depuse de companii pentru anul 2024. Interesant este că această performanță economică a fost realizată cu un singur angajat și niciun punct de lucru.

- Publicitate -

Potrivit sursei citate, cifra de afaceri de 1,25 mld. lei (echivalentul a 249,5 milioane euro) reprezintă o creștere de peste 1.500% față de 2023. Profitul net al companiei s-a ridicat la aproximativ 21,45 mil. lei (4,29 milioane euro), ceea ce reprezintă un salt de peste 7.400% față de anul anterior.

Potrivit datelor disponibile pe listafirme.ro, compania are ca domeniu de activitate preponderent, raportat în bilanț, „Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale”.

- Publicitate -

Evoluția Saipem Spa Milano – Sucursala Ariceștii Rahtivani, de la înființare

Conform raportărilor financiare, compania, înființată în 2021, a înregistrat o evoluție surprinzătoare.

În 2021, compania a raportat 0 (zero) cifră de afaceri și o pierdere de 1.155.705 de lei. De asemenea, compania a declarat datorii de 1.283.543 de lei. La înființare compania a fost înregistrată ca având un singur angajat.

În 2022, Saipem Spa Milano – Sucursala Ariceștii Rahtivani, a raportat tot 0 (zero) cifra de afaceri, cu o pierdere de 1.223.998 de lei. În același an, a raportat datorii de 28.377 de lei.

- Publicitate -

Brusc, în 2023, Saipem Spa Milano a apărut, potrivit bilanțului, cu o cifră de afaceri de 74.768.530 de lei și un profit net de 285.396 de lei. Datoriile declarate ale companiei au crescut la 49.700.730.

În 2024, compania a intrat direct în Top 10 companii din Prahova, pe locul 5, cu o cifră de afaceri de 1.247.429.714 lei, în creștere cu 1.500% față de 2023. În același an, profitul firmei a crescut la 21.449.121 lei, un salt de 7.400% față de anul anterior. Totodată, pentru 2024, compania a raportat datorii de 335.292.584 lei.

Activele circulante ale companiei, au fost declarate ca având valoarea de 1.805.375.025 lei, adică 361.075.005 euro. Datorită acestora, și a cifrei de afaceri, firma este încadrată ca fiind „întreprindere mare”. În această categorie ajung doar firmele care au minim 250 de angajați, sau a căror cifră de afaceri anuală depășește 50 de milioane de euro (sau echivalentul în lei) sau are active în valoare de minim 43 de milioane de euro (sau echivalentul în lei).

- Publicitate -

Nu are asociați și are un singur angajat

Tot potrivit datelor disponibile online, Saipem Spa Milano – Sucursala Ariceștii Rahtivani, are sediul în județul Prahova, localitatea Ariceștii Rahtivani, pe strada Londra, la nr.2. Conducerea societății este asigurată de Legori Roberto, care apare ca „împuternicit”, un italian care conduce gigantul internațional Saipem SpA.

Potrivit denumirii, Saipem Spa Milano – Sucursala Ariceștii Rahtivani are legătură cu gigantul italian, care se află pe piața de petrol și gaze încă din 1957, și care a fost selectat de OMV Petrom, în 2023, ca operator al Neptun Deep, pentru dezvoltarea proiectului din Marea Neagră, încheind un contract de 1,6 miliarde de euro.

Societatea este declarată oficial ca având un singur angajat și 0 (zero) puncte de lucru.

- Publicitate -

Istoria Saipem

Potrivit Reuters, Saipem a fost un pionier în forajul offshore şi în construcţia de conducte în Europa. În 1959, a început să foreze petrol în largul coastei Gela din Sicilia, iar la începutul anilor 1960 a iniţiat conducta Central European Line, care se întindea din portul Genova până în Germania de Vest, unde filiala Eni Deutschland construia rafinării în Ingolstadt, potrivit presei locale din Constanța.

În septembrie 2018, o instanţă italiană a găsit Saipem şi pe fostul director general, Pietro Tali, vinovaţi de corupţie într-un dosar de luare de mită. Fostul CEO a fost condamnat la patru ani şi nouă luni de închisoare, fiind confiscate 197,9 milioane din depozitele companiei, conform agenţiei de ştiri Reuters, citată de Ziarul Financiar. Ulterior, în ianuarie 2020, în urma unui recurs introdus la Curtea de Apel din Milano, instanţa a achitat definitiv Saipem şi toţi managerii implicaţi.

În Prahova, în parcul industrial de la Ariceștii Rahtivani, sucursala Saipem Spa Milano a reușit să realizeze o cifră de afaceri de aproximativ 1,25 mld. lei în 2024. Compania s-a numit anterior Saipem Spa San Donato Milanese Sucursala București, societate care a fost radiată în luna mai 2021. În luna iunie 2021 a fost înființată Saipem Spa Milano sucursala Ariceștii Rahtivani.

- Publicitate -

Citește și: Cum arată Top 10 companii din Prahova după cifra de afaceri

În același Top 10 companii din Prahova, pe locul al zecelea, apare Saipem Romania SRL (furnizor de servicii de testări și analize tehnice). Această companie a avut o cifră de afaceri de aproximativ 750,9 mil. lei în 2024, în creștere cu circa 5% față de 2023. Compania a înregistrat o pierdere netă de aproximativ 4 mil. lei, după un profit net de circa 33,76 milioane de lei în anul 2023.

Potrivit Termene.ro, Saipem Romania SRL are sediul tot pe strada Londra din comuna Ariceștii Rahtivani, județ Prahova. Firma are ca asociați două societăți comerciale din Țările de Jos, și anume: SNAMPROGETTI NETHERLANDS BV, cu 99%, și SAIPEM INTERNATIONAL B.V., cu 1%. Administratori sunt doi cetățeni italieni, Fabrizio Farina și Legori Roberto, și o româncă Iordache Cristina.

Reprezentanții Saipem Spa Milano – Sucursala Ariceștii Rahtivani nu au dorit să comenteze

Pentru a afla mai multe despre succesul acestei companii, în doar un an de zile, Observatorul Prahovean a încercat să contacteze reprezentanții Saipem Spa Milano – Sucursala Ariceștii Rahtivani, la adresele de mail afișate ca oficiale, dar respectivele nu sunt funcționale.

- Publicitate -

La unul dintre numerele de telefon afișate ca și contacte al companiei, a răspuns doamna Cristina Iordache, pe care am întrebat-o cum a reușit firma să aibă o cifră de afaceri de 1,25 mld. lei cu doar un singur angajat. Aceasta a răspuns că nu are nimic de declarat.

La cel de-al doilea număr de telefon, persoana care a răspuns nu a dorit să ofere informații cu privire la cine conduce firma, cine o administrează și cum a reușit să înregistreze o cifră de afaceri de 1,25 mld. lei cu un singur angajat.