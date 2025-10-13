Cum arată Top 10 companii din Prahova după cifra de afaceri

La începutul lunii octombrie 2025, au fost depuse raportările financiare finale pentru anul 2024. În baza acestora a fost stabilit Top 10 comanii din Prahova, după cifra de afaceri.
Potrivit unei analize realizate de platforma specializată Termene.ro, cele mai mari companii din Prahova sunt, în mare parte, cele care apăreau în top și cu un an în urmă. Analiza a fost realizată pe baza datelor disponibile pe platforma online. Ele au avut la bază bilanțurile depuse de companii pentru anul 2024. Deoarece Petrotel-Lukoil SA, care este una dintre cele mai mari companii din județul Prahova, nu a depus încă bilanțul pe anul 2024, aceasta lipsește din analiza prezentă.
Petrotel-Lukoil SA avut în 2023 afaceri de 1,89 mld. lei, un profit net de 62,8 mil. lei și 542 de angajați
Top 10 al celor mai mari companii prahovene, pe anul 2024, arată astfel:
- Aquila Part Prod Com SA
- Cameron Romania SRL
- Unilever South Central Europe SA
- Maspex Romania SRL
- Saipem Spa Milano – Sucursala Ariceștii Rahtivani
- Supermarket La Cocoș SA
- Cris-Tim Family Holding SA
- YazakiRomania SRL
- CoficabPloiești SRL
- Saipem Romania SRL
Aquila Part Prod Com SA (distribuție FMCG) a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 2,64 mld. lei în 2024, în creștere cu circa 10% față de 2023. Profitul net s-a ridicat la aproximativ 73,95 mil. lei, în scădere cu aproape 18% față de anul precedent. Numărul de angajați a rămas același, la 2.543 de oameni.
Cameron Romania SRL (producție echipamente industriale pentru extracție și construcții) a înregistrat, pentru 2024, o cifră de afaceri de aproximativ 2,02 mld. lei, în urcare cu circa 42% față de 2023. Profitul net a ajuns la aproape 61,14 mil. lei, în creștere cu aproximativ 37%. Numărul de angajați a crescut și el, ajungând la 1.900, ceea ce reprezintă un salt de 17%.
Unilever South Central Europe SA (distribuție bunuri de larg consum) a înregistrat, în 2024, o cifră de afaceri de 1,34 mld. lei, în creștere cu aproximativ 12% față de 2023. Profitul net s-a situat la aproape 30,36 mil. lei, după ce în 2023 compania a raportat o pierdere netă de circa 132,65 mil. lei. Numărul de angajați a fost de 195 oameni, în scădere cu aproximativ 13%.
Maspex Romania SRL (producătorul brandurilor Tymbark și Bucovina) a raportat afaceri de aproximativ 1,26 mld. lei în 2024, cu circa 9% peste nivelul din 2023. Profitul net a urcat la aproape 177,7 mil. lei, ceea ce înseamnă un avans de aproximativ 16%. Numărul de angajați a ajuns la 1.734 de oameni, în creștere cu circa 3% față de 2023.
Saipem Spa Milano – Sucursala Ariceștii Rahtivani (servicii suport pentru extracția petrolului și a gazelor naturale, implicată în proiectul Neptun Deep) a înregistrat, în 2024, o cifră de afaceri de aproximativ 1,25 mld. lei în 2024, ceea ce înseamnă o creștere de peste 1.500% față de 2023. Profitul net s-a ridicat la circa 21,45 mil. lei, un salt de peste 7.400%. Compania are un singur angajat.
Supermarket La Cocoș SA (retail) a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 1,18 mld. lei în 2024, în creștere cu circa 21%. Profitul net a atins aproape 36,45 mil. lei, în creștere cu aproximativ 89%, iar numărul de angajați a ajuns la 680, plus aproximativ 11%.
Cris-Tim Family Holding SA (producător de mezeluri), a raportat, pentru 2024, afaceri de aproximativ 1,12 mld. lei, în creștere cu circa 11%. Profitul net s-a situat la aproape 88,04 mil. lei, cu aproximativ 32% peste nivelul din 2023, iar numărul de angajați a ajuns la 2.045, ușor peste nivelul anului precedent, cu circa 1%.
Yazaki Romania SRL (producător cablaje auto) a avut, în 2024, o cifră de afaceri de aproximativ 1,1 mld. lei în 2024, în scădere cu circa 19% față de 2023. Profitul net a urcat la aproape 19,83 mil. lei, un avans de circa 71%, iar numărul de angajați a fost de 3.623, cu aproximativ 36% mai puțini decât în 2023.
Coficab Ploiești SRL (producător de fire și cabluri) a raportat afaceri de aproximativ 996,7 mil. lei în 2024, cu circa 8% sub nivelul din 2023. Profitul net a crescut la aproape 99,36 mil. lei, un plus de circa 52%, iar numărul de angajați a ajuns la 304 oameni, în scădere cu aproximativ 10%.
Saipem Romania SRL (furnizor de servicii de testări și analize tehnice) a avut o cifră de afaceri de aproximativ 750,9 mil. lei în 2024, în creștere cu circa 5% față de 2023. Compania a înregistrat o pierdere netă de aproximativ 4 mil. lei, după un profit net de circa 33,76 mil. lei în anul anterior. Numărul de angajați a urcat la 287, cu aproximativ 52% peste nivelul din 2023.
Sursa: Termene.ro