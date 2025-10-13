Cum arată Top 10 companii din Prahova după cifra de afaceri

La începutul lunii octombrie 2025, au fost depuse raportările financiare finale pentru anul 2024. În baza acestora a fost stabilit Top 10 comanii din Prahova, după cifra de afaceri.

- Publicitate -

Potrivit unei analize realizate de platforma specializată Termene.ro, cele mai mari companii din Prahova sunt, în mare parte, cele care apăreau în top și cu un an în urmă. Analiza a fost realizată pe baza datelor disponibile pe platforma online. Ele au avut la bază bilanțurile depuse de companii pentru anul 2024. Deoarece Petrotel-Lukoil SA, care este una dintre cele mai mari companii din județul Prahova, nu a depus încă bilanțul pe anul 2024, aceasta lipsește din analiza prezentă.

Petrotel-Lukoil SA avut în 2023 afaceri de 1,89 mld. lei, un profit net de 62,8 mil. lei și 542 de angajați

- Publicitate -

Top 10 al celor mai mari companii prahovene, pe anul 2024, arată astfel:

Aquila Part Prod Com SA Cameron Romania SRL Unilever South Central Europe SA Maspex Romania SRL Saipem Spa Milano – Sucursala Ariceștii Rahtivani Supermarket La Cocoș SA Cris-Tim Family Holding SA YazakiRomania SRL CoficabPloiești SRL Saipem Romania SRL

Aquila Part Prod Com SA (distribuție FMCG) a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 2,64 mld. lei în 2024, în creștere cu circa 10% față de 2023. Profitul net s-a ridicat la aproximativ 73,95 mil. lei, în scădere cu aproape 18% față de anul precedent. Numărul de angajați a rămas același, la 2.543 de oameni.

Cameron Romania SRL (producție echipamente industriale pentru extracție și construcții) a înregistrat, pentru 2024, o cifră de afaceri de aproximativ 2,02 mld. lei, în urcare cu circa 42% față de 2023. Profitul net a ajuns la aproape 61,14 mil. lei, în creștere cu aproximativ 37%. Numărul de angajați a crescut și el, ajungând la 1.900, ceea ce reprezintă un salt de 17%.

Unilever South Central Europe SA (distribuție bunuri de larg consum) a înregistrat, în 2024, o cifră de afaceri de 1,34 mld. lei, în creștere cu aproximativ 12% față de 2023. Profitul net s-a situat la aproape 30,36 mil. lei, după ce în 2023 compania a raportat o pierdere netă de circa 132,65 mil. lei. Numărul de angajați a fost de 195 oameni, în scădere cu aproximativ 13%.

- Publicitate -

Maspex Romania SRL (producătorul brandurilor Tymbark și Bucovina) a raportat afaceri de aproximativ 1,26 mld. lei în 2024, cu circa 9% peste nivelul din 2023. Profitul net a urcat la aproape 177,7 mil. lei, ceea ce înseamnă un avans de aproximativ 16%. Numărul de angajați a ajuns la 1.734 de oameni, în creștere cu circa 3% față de 2023.

Citește și: Topul celor mai mari 20 de companii din Prahova în 2023

Saipem Spa Milano – Sucursala Ariceștii Rahtivani (servicii suport pentru extracția petrolului și a gazelor naturale, implicată în proiectul Neptun Deep) a înregistrat, în 2024, o cifră de afaceri de aproximativ 1,25 mld. lei în 2024, ceea ce înseamnă o creștere de peste 1.500% față de 2023. Profitul net s-a ridicat la circa 21,45 mil. lei, un salt de peste 7.400%. Compania are un singur angajat.

Supermarket La Cocoș SA (retail) a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 1,18 mld. lei în 2024, în creștere cu circa 21%. Profitul net a atins aproape 36,45 mil. lei, în creștere cu aproximativ 89%, iar numărul de angajați a ajuns la 680, plus aproximativ 11%.

- Publicitate -

Cris-Tim Family Holding SA (producător de mezeluri), a raportat, pentru 2024, afaceri de aproximativ 1,12 mld. lei, în creștere cu circa 11%. Profitul net s-a situat la aproape 88,04 mil. lei, cu aproximativ 32% peste nivelul din 2023, iar numărul de angajați a ajuns la 2.045, ușor peste nivelul anului precedent, cu circa 1%.

Yazaki Romania SRL (producător cablaje auto) a avut, în 2024, o cifră de afaceri de aproximativ 1,1 mld. lei în 2024, în scădere cu circa 19% față de 2023. Profitul net a urcat la aproape 19,83 mil. lei, un avans de circa 71%, iar numărul de angajați a fost de 3.623, cu aproximativ 36% mai puțini decât în 2023.

Coficab Ploiești SRL (producător de fire și cabluri) a raportat afaceri de aproximativ 996,7 mil. lei în 2024, cu circa 8% sub nivelul din 2023. Profitul net a crescut la aproape 99,36 mil. lei, un plus de circa 52%, iar numărul de angajați a ajuns la 304 oameni, în scădere cu aproximativ 10%.

- Publicitate -

Saipem Romania SRL (furnizor de servicii de testări și analize tehnice) a avut o cifră de afaceri de aproximativ 750,9 mil. lei în 2024, în creștere cu circa 5% față de 2023. Compania a înregistrat o pierdere netă de aproximativ 4 mil. lei, după un profit net de circa 33,76 mil. lei în anul anterior. Numărul de angajați a urcat la 287, cu aproximativ 52% peste nivelul din 2023.

Sursa: Termene.ro